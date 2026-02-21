E' un Cristian Chivu inevitabilmente soddisfatto dopo il successo sul Lecce che permette all'Inter di proseguire nella sua corsa lanciata in vetta alla classifica. Una risposta importante dopo il passo falso di Bodo: " Noi battiamo colpo su colpo consapevoli delle difficoltà e che dobbiamo dimostrare in campo, possiamo vincere o perdere ma dobbiamo dare sempre il massimo - dice - Questo gruppo capisce i momenti e sa ciò che vogliamo fare in questa stagione". La testa è già al Bodo Glimt: "Adesso abbiamo il ritorno col Bodo e dobbiamo essere pronti e essere la nostra miglior versione perché la qualificazione è aperta, dunque ce la giocheremo fino in fondo".

"In questo gruppo non esistono titolari"

Un'Inter che, nonostante le assenze, ha comunque messo in campo una grande prestazione: "Ho 24 giocatori fantastici e ognuno di loro mette le sue qualità a disposizione del gruppo - spiega ancora - Non esistono titolari. Oggi Thuram ha fatto una buona gara, ma anche Frattesi mi è piaciuto molto. Cerchiamo di mantenere la calma e i piedi per terra, mi prendo tutto ciò che di buono hanno fatto e faccio i complimenti ai ragazzi. Dumfries è pronto a rientrare in gruppo così come Calhanoglu". Poi a Dazn sui fischi a Bastoni: "E' un capitolo chiuso, apprezzo la professionalità di Bastoni, ma anche dal punto di vista umano, ha chiesto scusa e gli fa onore, si va avanti, lui sa che prima di tutto viene la squadra e dunque questo è un capitolo chiuso". Infine i complimenti a Dimarco, autore del suo 14° assist stagionale contro il Lecce: "Ha un piede sinistro migliore del mio. Ha un sinistro migliore anche di Kolarov? Quello bisognerebbe chiederlo a lui...", risponde sorridendo.