I numeri di Atalanta e Napoli

Nelle ultime 21 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A c'è stato appena un pareggio, con otto successi della Dea e 12 del Napoli a completare il parziale; nello specifico, i partenopei hanno vinto sei delle ultime otto gare contro la Dea nel torneo (2P), segnando sempre almeno due reti in queste vittorie. Dalla stagione 2018/19, ossia nelle ultime 15 sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, sono sempre stati segnati almeno due gol a partita. In più, dopo il successo per 3-1 nel match di andata, i partenopei potrebbero vincere contro l'Atalanta in entrambe le gare stagionali di campionato per la prima volta dal 2022/23. L'Atalanta ha perso le ultime quattro gare casalinghe contro il Napoli in Serie A, le stesse sconfitte incassate nel quadruplo delle sfide interne precedenti contro i campani nella competizione (8V, 4N, 4P). In una classifica che considera solo il rendimento nel 2026, l'Atalanta sarebbe seconda con 20 punti, alle spalle dell'Inter a quota 25 (con una partita in più disputata rispetto alla Dea); inoltre, quella bergamasca è una delle tre squadre (con Inter e Milan) ancora imbattute in questo anno solare in Serie A. Da inizio 2026 nessuna squadra ha pareggiato più gare del Napoli in Serie A (quattro, come Milan, Genoa e Pisa); nelle ultime quattro partite, i partenopei hanno incassato otto reti (media di due a match), mentre nelle precedenti 10 uscite di campionato i gol subiti sono stati soltanto sette. Considerando solo gli scontri tra le prime sette squadre attualmente in classifica, soltanto il Milan ha raccolto più punti (16) rispetto al Napoli (15) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Atalanta ne conta sette (come il Como) in questi incroci: più solo della Roma (cinque).