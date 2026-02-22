Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Genoa-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Genoa e Torino della 26^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Genoa-Torino in tv

La partita Genoa-Torino valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Genoa e Torino

Il Torino è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite (9V, 5N) giocate contro il Genoa in Serie A, perdendo nel parziale quella del 18 marzo 2022, per 1-0, firmato da Manuel Portanova. Nel periodo (dal 2017/18), i granata hanno strappato più successi nel massimo campionato soltanto contro l'Udinese (10) che contro la squadra ligure (nove). Dopo quattro sconfitte interne consecutive, il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide giocate contro il Torino in Serie A al Ferraris (1V, 2N), tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati dai rossoblù in tutte le precedenti 19 sfide di questa Serie A; inoltre, dopo lo 0-0 nell'ultima sfida contro la Cremonese, i liguri potrebbero chiudere due match di fila sullo 0-0 per la prima volta nel torneo dal dicembre 2024 (il primo dei due proprio contro il Torino). A partire da dopo la sosta della Nazionale italiana (metà novembre), il Torino è una delle due squadre che hanno subito più sconfitte (nove, come l'Hellas Verona) e più reti (28, al pari del Pisa) in Serie A. Nelle ultime tre trasferte di campionato, il Torino ha subito una media di 3,3 reti a partita (10 nel complesso): più del doppio rispetto alla media di gol incassati in tutte le precedenti nove gare esterne di questa Serie A: 1,3 a match (12 marcature totali al passivo).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Rovella, frattura scomposta della clavicola destra

LAZIO

Nuovo infortunio per Nicolò Rovella, uscito al 60' di Cagliari-Lazio. Come riporta il sito del...

Chivu: "Dimarco calcia meglio di me. Ora il Bodo"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il 2-0 al Lecce che vale il +10 sul Milan: "Battiamo colpo su...

Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

COMO

Colpo del Como all'Allianz Stadium per un successo ritrovato in campionato dopo quasi un mese. Ne...

Spalletti: "Se il livello è questo, poi perdi"

JUVENTUS

Momento delicato per i bianconeri, battuti per la terza volta in una settimana tra campionato e...

Dove vedere Cagliari-Lazio

guida tv

La partita Cagliari-Lazio della 26^ giornata di Serie A, si gioca sabato 21 febbraio alle ore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE