Genoa-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Genoa e Torino della 26^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 febbraio alle 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Genoa-Torino in tv
La partita Genoa-Torino valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.
I numeri di Genoa e Torino
Il Torino è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 partite (9V, 5N) giocate contro il Genoa in Serie A, perdendo nel parziale quella del 18 marzo 2022, per 1-0, firmato da Manuel Portanova. Nel periodo (dal 2017/18), i granata hanno strappato più successi nel massimo campionato soltanto contro l'Udinese (10) che contro la squadra ligure (nove). Dopo quattro sconfitte interne consecutive, il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide giocate contro il Torino in Serie A al Ferraris (1V, 2N), tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sei partite di campionato: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati dai rossoblù in tutte le precedenti 19 sfide di questa Serie A; inoltre, dopo lo 0-0 nell'ultima sfida contro la Cremonese, i liguri potrebbero chiudere due match di fila sullo 0-0 per la prima volta nel torneo dal dicembre 2024 (il primo dei due proprio contro il Torino). A partire da dopo la sosta della Nazionale italiana (metà novembre), il Torino è una delle due squadre che hanno subito più sconfitte (nove, come l'Hellas Verona) e più reti (28, al pari del Pisa) in Serie A. Nelle ultime tre trasferte di campionato, il Torino ha subito una media di 3,3 reti a partita (10 nel complesso): più del doppio rispetto alla media di gol incassati in tutte le precedenti nove gare esterne di questa Serie A: 1,3 a match (12 marcature totali al passivo).