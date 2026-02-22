Offerte Sky
Atalanta-Napoli, Manna furioso: "Il gol che ci hanno annullato è imbarazzante"

NAPOLI

Il Napoli protesta dopo il ko 2-1 in rimonta a Bergamo sul gol annullato a inizio secondo tempo (che avrebbe portato la squadra di Conte sul 2-0). Il ds Manna a Dazn: "Non si può nemmeno commentare, non c'è nessun contatto e nessun fallo. Non c'è stato neanche controllo Var. Sul 2-0 sarebbe cambiato tutto. Dov'è il fallo? È inspiegabile. Cosa serve il Var se qui non dice nulla? Gli episodi possono anche bilanciarsi a fine stagione, ma qui urge una riflessione"

HIGHLIGHTS - PAGELLECLASSIFICA 

IN AGGIORNAMENTO…

