Milan-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Milan-Parma della 26^ giornata di Serie A, si gioca domenica 22 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Milan-Parma in tv

La partita Milan-Parma, valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 febbraio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo; inviati Peppe Di Stefano ed Emanuele Baiocchini. Appuntamento con Sunday Football dalle ore 15.30 alle 17.55: in studio Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Lorenzo Minotti. Dalle 20 primo appuntamento con il Club con Fabio Caressa, Giuseppe Berogmi, Stefano De Grandis, Alessandro Florenzi e Luca Marchegiani. Alle ore 22.40 al tavolo di Caressa gli stessi ospiti per il commento della giornata di Serie A. Inoltre, dalle 20.45 alle 22.35 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti e Dario Massara. 

I numeri di Milan e Parma

Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3,9 gol in media nel periodo). Fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019. Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie. Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1N, 1P), segnando in media 2,7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Milan e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri. Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A. Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11^ posizione.

