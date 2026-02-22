Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Conte sull’infortunio McTominay: "Non si capisce quando potrà tornare"

NAPOLI

Tanti infortuni in stagione, l’ultimo quello di Scott McTominay, che tiene in apprensione il Napoli e il suo allenatore. Prima della partita di Bergamo contro l’Atalanta, Antonio Conte ha detto a Dazn: "Per la situazione di McTominay e De Bruyne dovete parlare coi dottori. Scott non lo vedo in campo con noi dalla partita col Genoa (il 7 febbraio). Poi non si è mai allenato. Ha un’infiammazione al tendine e non si capisce quando potrà tornare"

ATALANTA-NAPOLI LIVE

L’ultimo di una lunga serie di infortuni è quello di Scott McTominay. Che non può non tenere in apprensione i tifosi del Napoli e Antonio Conte. È stato proprio l’allenatore del club campano a parlarne prima della sfida contro l’Atalanta: "Per la situazione di De Bruyne dovete parlare coi dottori, e idem su McTominay. Scott non lo vedo in campo con noi dalla partita col Genoa (7 febbraio scorso, ndr). Poi non si è mai allenato. Ha un'infiammazione al tendine e non si capisce quando potrà tornare".

E sul rientro di De Bruyne

"Questo è un discorso a parte – ha aggiunto Conte -, state vedendo quanta fatica ha fatto e sta facendo Lukaku nel tornare. Non facciamo ora questi discorsi, non c'entrano nulla. I tempi di recupero, comunque, non penso saranno brevissimi. Stiamo parlando di infortuni seri al tendine, devi solo sperare che non accadono. Poi si parla sempre dei rientri, ma bisogna capir quando e come accadranno".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Milan-Parma

guida tv

La partita Milan-Parma della 26^ giornata di Serie A, si gioca domenica 22 febbraio alle ore 18 e...

Dove vedere Atalanta-Napoli

guida tv

La partita tra Atalanta e Napoli della 26^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 febbraio alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 22 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle...

Dove vedere Genoa-Torino

guida tv

La partita tra Genoa e Torino della 26^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 febbraio alle...

Rovella, frattura scomposta della clavicola destra

LAZIO

Nuovo infortunio per Nicolò Rovella, uscito al 60' di Cagliari-Lazio. Come riporta il sito del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE