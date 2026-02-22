Tanti infortuni in stagione, l’ultimo quello di Scott McTominay, che tiene in apprensione il Napoli e il suo allenatore. Prima della partita di Bergamo contro l’Atalanta, Antonio Conte ha detto a Dazn: "Per la situazione di McTominay e De Bruyne dovete parlare coi dottori. Scott non lo vedo in campo con noi dalla partita col Genoa (il 7 febbraio). Poi non si è mai allenato. Ha un’infiammazione al tendine e non si capisce quando potrà tornare"

E sul rientro di De Bruyne

"Questo è un discorso a parte – ha aggiunto Conte -, state vedendo quanta fatica ha fatto e sta facendo Lukaku nel tornare. Non facciamo ora questi discorsi, non c'entrano nulla. I tempi di recupero, comunque, non penso saranno brevissimi. Stiamo parlando di infortuni seri al tendine, devi solo sperare che non accadono. Poi si parla sempre dei rientri, ma bisogna capir quando e come accadranno".