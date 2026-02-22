La partita Roma-Cremonese valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Cremonese

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare contro la Cremonese in Serie A (1P); l'unica eccezione riguarda l'ultima occasione in cui le due squadre si sono incontrate nel girone di ritorno nella competizione (successo 2-1 dei lombardi allo Zini il 28 febbraio 2023). La Roma ha vinto sei delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N, 1P), segnando in media esattamente tre gol a partita; ad una sfida interna contro i grigiorossi, inoltre, risale anche il più largo successo mai ottenuto dai giallorossi nella massima serie (9-0 il 13 ottobre 1929). La Roma ha vinto tutte le quattro sfide disputate in questo campionato contro squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 7-1; più in generale, i giallorossi contano ben 14 successi nelle ultime 15 gare contro queste formazioni in Serie A - fa eccezione solo la sconfitta per 2-0 vs Como del 15 dicembre 2024. La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro gare in Serie A (2N, 1P), dopo che aveva registrato tre successi di fila; inoltre, i giallorossi potrebbero pareggiare due match di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2025. La Roma ha subito solo sei gol dopo 12 match casalinghi in questo campionato, nei maggiori cinque tornei europei solo Paris Saint-Germain (quattro), Barcellona e Lens (entrambe cinque) hanno fatto meglio. Dopo lo 0-0 contro il Genoa nell'ultima giornata, la Cremonese potrebbe ottenere due risultati utili di fila per la prima volta da inizio dicembre, nelle vittorie contro Bologna e Lecce; dopo quella serie di successi, tuttavia, i grigiorossi hanno raccolto solo quattro punti in 11 partite, segnando appena tre reti, entrambi record negativi della Serie A nel periodo.