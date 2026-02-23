La partita Bologna-Udinese, valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 23 febbraio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi; inviati Marco Nosotti e Marina Presello. Appuntamento con l' Originale dalle ore 20 alle 20.35 e dalle 22.45 a mezzanotte : in studio Alessandro Bonan in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Riccardo Montolivo e Gianluca Di Marzio.

I numeri di Bologna e Udinese

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2022/23 e 2003/04; più nel dettaglio, potrebbe anche vincere senza subire gol entrambe le gare stagionali contro i friulani solo per la seconda volta nella competizione, dopo il 1951/52. Bologna e Udinese hanno pareggiato le ultime due sfide disputate in casa dei rossoblù in Serie A e solo una volta hanno ottenuto tre pareggi di fila al Dall’Ara (tra il 2020 e il 2022) – più in generale, infatti, sono cinque i pareggi nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani, solo uno in meno di quanto registrato in tutte le precedenti 34 nel torneo (18 vittorie rossoblù, 10 successi friulani e sei pareggi). Il Bologna ha vinto l’ultima gara di Serie A (2-1 v Torino) chiudendo una striscia di quattro sconfitte consecutive; gli emiliani potrebbero quindi ottenere due successi di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso novembre (tre in quel caso, con l’ultima della serie proprio contro l’Udinese). Il Bologna ha perso le ultime quattro gare al Dall'Ara in campionato e potrebbe subire cinque ko casalinghi di fila solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il periodo tra febbraio e aprile 1991. L'Udinese ha perso le ultime due partite (1-2 vs Lecce e Sassuolo), dopo che aveva ottenuto due successi consecutivi in Serie A. L'Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 17 trasferte di questo campionato (6V, 10P): 1-1 contro la Cremonese lo scorso 20 ottobre, registrando solo due clean sheet fuori casa nel periodo.