Dove vedere Fiorentina-Pisa

I numeri di Fiorentina e Pisa

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Pisa in Serie A - in una striscia iniziata nel 1988 - e nella sua storia nella competizione non ha mai registrato sette clean sheet di fila contro una singola avversaria (sei anche contro Avellino e Mantova). Il Pisa ha vinto solo uno dei 15 match contro la Fiorentina in Serie A (7N, 7P): 2-1 il 29 novembre 1987 all'Arena Garibaldi, con le reti di Ricardo Paciocco e Davide Lucarelli. Da allora, i pisani hanno registrato tre pareggi (inclusa la gara di andata) e tre sconfitte, senza mai segnare. La Fiorentina è imbattuta nelle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 3N), subendo solo tre reti in queste gare e vincendo le ultime due con un punteggio aggregato di 7-0. La Fiorentina ha pareggiato ben cinque degli ultimi sette derby toscani in Serie A (1V, 1P), segnando solo quattro reti in questo parziale, mentre il Pisa non ha trovato il successo in alcuno degli ultimi sette (4N, 3P): una sfida contro l'Empoli e le successive sei contro la Viola, restando sempre a secco di reti nel periodo. Dopo il successo contro il Como nell'ultimo turno (2-1), la Fiorentina potrebbe trovare due vittorie di fila per la prima volta in questo campionato. Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime 14 gare in Serie A (6N, 8P) e nella sua storia nella massima serie non è mai arrivato a 15 match di fila senza vittoria in una singola stagione.