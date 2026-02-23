Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 26^ giornata

Oggi, lunedì 23 febbraio, si conclude la 26^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Bologna-Udinese su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

La 26^ giornata di Serie A si conclude lunedì 23 febbraio con alle 18.30 Fiorentina-Pisa e alle 20.45 con Bologna-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Riccardo Montolivo.

Serie A, la programmaizone di oggi

Lunedì 23 febbraio

  • ore 15.00: Fiorentina-Pisa su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino
  • alle 20.45: BOLOGNA-UDINESE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello

CALCIO: SCELTI PER TE