Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni dei playoff di Champions League

Champions League
©Ansa

All'Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all'impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell'andata e strappare il pass per gli ottavi di finale. Le probabili scelte dei due allenatori per la partita: Yilidiz vuole esserci, come confermato da Spalletti. McKenni verso il ruolo di esterno basso a sinistra

CHAMPIONS LEAGUE, IL CALENDARIO DEI RITORNI DEI PLAYOFF

Probabili Formazioni

Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
pubblicità
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
pubblicità
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
terzino sinistro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezzala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mezzala sinistra
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
centravanti
pubblicità
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
ala sinistra

Juventus (4-3-3) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

  • Squalificati Cambiaso e Cabal: McKennie favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa
  • Yildiz vuole esserci, come confermato da Luciano Spalletti in conferenza stampa

Galatasaray (4-2-3-1) la probabile formazione

Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk

Champions League: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Bodo Glimt

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in casa il Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League....

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Martedì 24 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming...

Insulti razzisti a Vinicius, Uefa ferma Prestianni

Champions League

La Uefa ha sospeso provvisoriamente Prestianni per una partita dopo i presunti insulti razzisti...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e...

Chivu: "Lucidità e serenità, possiamo rimontare"

CHAMPIONS

L'allenatore nerazzurro ha introdotto a Sky il ritorno del playoff dopo il 3-1 incassato in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE