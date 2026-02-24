Juventus-Galatasaray, le probabili formazioni dei playoff di Champions LeagueChampions League
All'Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all'impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell'andata e strappare il pass per gli ottavi di finale. Le probabili scelte dei due allenatori per la partita: Yilidiz vuole esserci, come confermato da Spalletti. McKenni verso il ruolo di esterno basso a sinistra
Probabili Formazioni
Juventus (4-3-3) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti
- Squalificati Cambiaso e Cabal: McKennie favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa
- Yildiz vuole esserci, come confermato da Luciano Spalletti in conferenza stampa
Galatasaray (4-2-3-1) la probabile formazione
Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk