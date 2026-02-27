Como-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie ASERIE A
Como-Lecce si affrontano per la 27^ giornata di Serie A. I padroni di casa, senza Addai e Baturina, recuperano Paz sulla trequarti. In attacco verso la conferma Douvikas. Nel Lecce, senza Berisha Camarda e Gaspar, Di Francesco dovrebbe puntare sul tridente Pierotti-Cheddira-Sottil.
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas
- Assenze pesanti per Fabregas, che ha perso Addai per il resto della stagione e Baturina per un paio di settimane
- Contro il Lecce possibile qualche cambio nell'11 titolare con Rodriguez pronto a tornare titolare sulla trequarti
- Nico Paz rientra dalla squalifica per supportare Douvikas. A centrocampo pronta la coppia Perrone-Da Cunha
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco
- Di Francesco è senza l'infortunato Gaspar. Contro il Como dovremmo rivedere quindi Siebert al centro della difesa
- A centrocampo Ngom dovrebbe essere il perno centrale, con Ramadani e Coulibaly ai lati
- Sottil favorito su Banda per una maglia da titolare in attacco, Cheddira dovrebbe essere confermato al centro del reparto