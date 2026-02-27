Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Como-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

SERIE A

Como-Lecce si affrontano per la 27^ giornata di Serie A. I padroni di casa, senza Addai e Baturina, recuperano Paz sulla trequarti. In attacco verso la conferma Douvikas. Nel Lecce, senza Berisha Camarda e Gaspar, Di Francesco dovrebbe puntare sul tridente Pierotti-Cheddira-Sottil.

SERIE A, 27^ GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
pubblicità
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
pubblicità
Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
mediano
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mediano
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
ala destra
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
ala sinistra
pubblicità
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas

  • Assenze pesanti per Fabregas, che ha perso Addai per il resto della stagione e Baturina per un paio di settimane
  • Contro il Lecce possibile qualche cambio nell'11 titolare con Rodriguez pronto a tornare titolare sulla trequarti
  • Nico Paz rientra dalla squalifica per supportare Douvikas. A centrocampo pronta la coppia Perrone-Da Cunha
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista di destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista CENTRALE
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista di sinistra
pubblicità
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
Lecce
Walid Cheddira
Walid Cheddira
attaccante
pubblicità
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco

  • Di Francesco è senza l'infortunato Gaspar. Contro il Como dovremmo rivedere quindi Siebert al centro della difesa
  • A centrocampo Ngom dovrebbe essere il perno centrale, con Ramadani e Coulibaly ai lati
  • Sottil favorito su Banda per una maglia da titolare in attacco, Cheddira dovrebbe essere confermato al centro del reparto

Serie A: Altre Notizie

Calendario 27^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, la...

Nuovo stadio Roma, Campidoglio approva la delibera

Serie A

Approvata dalla Giunta di Roma Capitale la delibera per il nuovo impianto, che avrà una capienza...

Presentazione 27^ giornata Serie A

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle...

Napoli, Lukaku e Anguissa brillano in amichevole

Serie A

Antonio Conte può tornare a sorridere: nell'amichevole congiunta tra Napoli e Giugliano di oggi,...

Sozza per Roma-Juve: gli arbitri della 27^ di A

arbitri serie a

Simone Sozza è stato designato per dirigere Roma-Juventus. Inter-Genoa a Fabbri, Colombo per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE