Tre gli appuntamenti del sabato della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Como-Lecce e si prosegue alle 18.00 con Hellas Verona-Napoli. La sera, alle 20.45, è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnini, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.