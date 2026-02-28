Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 27^ giornataguida tv
ggi, sabato 28 febbraio, si scende in campo per la 27^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento con Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A
Tre gli appuntamenti del sabato della 27^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Como-Lecce e si prosegue alle 18.00 con Hellas Verona-Napoli. La sera, alle 20.45, è il momento di Inter-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnini, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 28 febbraio
- Dalle 14: La Casa dello Sport – Day – con Mario Giunta, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis e Riccardo Gentile
- Alle 20.45: INTER-GENOA, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnini, commento Luca Marchegiani. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night – con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga