Domenica 1 marzo si aprirà alle 12.30 con la sfida dello Zini tra Cremonese e Milan. Fofana dal 1' al posto di Ricci, in difesa torna Pavlovic (out Gabbia), Leao-Pulisic confermati in attacco. Nicola deve rinunciare a Baschirotto, Ceccherini al suo posto. Davanti di nuovo Vardy-Bonazzoli
Probabili Formazioni
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola
- Nicola è ancora senza Baschirotto. A Roma lo aveva sostituito Folino, stavolta dovrebbe toccare a Ceccherini con Terracciano e Luperto ai suoi lati
- Payero non è al meglio, a centrocampo dovrebbe toccare all'ex Bondo
- All'Olimpico Vardy era solo subentrato, si riprende il posto da titolare al fianco di Bonazzoli, match-winner dell'andata
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri
- Sciolto il solito dubbio per il ruolo di mezzala destra: stavolta toccherà a Fofana, preferito a Ricci
- In difesa non ce la fa Gabbia, De Winter centrale tra Tomori e Pavlovic
- In attacco titolari ancora Leao e Pulisic. Così come a centrocampo Rabiot e Saelemaekers nonostante il rischio diffida