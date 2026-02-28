Offerte Sky
Cremonese-Milan, le probabili formazioni

Serie A

Domenica 1 marzo si aprirà alle 12.30 con la sfida dello Zini tra Cremonese e Milan. Fofana dal 1' al posto di Ricci, in difesa torna Pavlovic (out Gabbia), Leao-Pulisic confermati in attacco. Nicola deve rinunciare a Baschirotto, Ceccherini al suo posto. Davanti di nuovo Vardy-Bonazzoli

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore di destra
Cremonese
Federico Ceccherini
Federico Ceccherini
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore di sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Mezzala destra
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Esterno sinistro
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
Attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola

  • Nicola è ancora senza Baschirotto. A Roma lo aveva sostituito Folino, stavolta dovrebbe toccare a Ceccherini con Terracciano e Luperto ai suoi lati
  • Payero non è al meglio, a centrocampo dovrebbe toccare all'ex Bondo
  • All'Olimpico Vardy era solo subentrato, si riprende il posto da titolare al fianco di Bonazzoli, match-winner dell'andata
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore di destra
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

MILAN (3-5-2), la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri

  • Sciolto il solito dubbio per il ruolo di mezzala destra: stavolta toccherà a Fofana, preferito a Ricci
  • In difesa non ce la fa Gabbia, De Winter centrale tra Tomori e Pavlovic
  • In attacco titolari ancora Leao e Pulisic. Così come a centrocampo Rabiot e Saelemaekers nonostante il rischio diffida

Serie A: Altre Notizie

Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i...

Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della partita di domani, domenica 1 marzo, alle 12.30...

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio...

Gasperini: "Dybala con la Juve? Si decide oggi"

ROMA

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini ha parlato del match a Trigoria: "Io e Spalletti...

Dove vedere Como-Lecce

guida tv

La partita tra Como e Lecce della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 15 e...
