D'Aversa, al suo esordio sulla panchina granata, punta sulla coppia d'attacco Simeone-Zapata. Rilanciati Ismajli e Biraghi in difesa e Pedersen sulla destra. Sarri si affida a Ratkov in attacco con Isaksen e Zaccagni, torna titolare Cataldi.
Probabili Formazioni
Le scelte di D'Aversa
TORINO (3-4-1-2), la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Ismajli, Biraghi; Pedersen, Anjorin, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa
- Esordio per D'Aversa, che ritrova per la panchina Adams e deve rinunciare allo squalificato Ilkhan in mediana
- Fiducia alla coppia Zapata-Simeone
- Rilancio per Ismajli e Biraghi in difesa e Pedersen a destra. Gineitis favorito su Casadei a centrocampo dove trova spazio Anjorin
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri
- Chance dall'inizio per Ratkov, ai suoi lati Isaksen e Zaccagni in vantaggio su Cancellieri e Noslin
- A centrocampo ritrova posto tra i titolari Cataldi, complice anche l'infortunio di Rovella
- In difesa a sinistra Pellegrini ancora favorito su Nuno Tavares
- Maldini affaticato e non convocato per Torino