Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Torino-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

D'Aversa, al suo esordio sulla panchina granata, punta sulla coppia d'attacco Simeone-Zapata. Rilanciati Ismajli e Biraghi in difesa e Pedersen sulla destra. Sarri si affida a Ratkov in attacco con Isaksen e Zaccagni, torna titolare Cataldi. Torino-Lazio è in diretta domenica 1 marzo alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

LE DATE E GLI ORARI FINO ALLA 30^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
Difensore di destra
pubblicità
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Cristiano Biraghi
Cristiano Biraghi
Difensore di sinistra
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Tino Anjorin
Tino Anjorin
Centrocampista di destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista di sinistra
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno sinistro
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
pubblicità
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Attaccante

Le scelte di D'Aversa

TORINO (3-4-1-2), la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Ismajli, Biraghi; Pedersen, Anjorin, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa

  • Esordio per D'Aversa, che ritrova per la panchina Adams e deve rinunciare allo squalificato Ilkhan in mediana
  • Fiducia alla coppia Zapata-Simeone
  • Rilancio per Ismajli e Biraghi in difesa e Pedersen a destra. Gineitis favorito su Casadei a centrocampo dove trova spazio Anjorin
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
pubblicità
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
pubblicità
Lazio
Luca Pellegrini
Luca Pellegrini
Terzino sinistro
Lazio
Reda Belahyane
Reda Belahyane
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala sinistra
pubblicità
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Petar Ratkov
Petar Ratkov
Centravanti
pubblicità
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri

  • Chance dall'inizio per Ratkov, ai suoi lati Isaksen e Zaccagni in vantaggio su Cancellieri e Noslin
  • A centrocampo ritrova posto tra i titolari Cataldi, complice anche l'infortunio di Rovella
  • In difesa a sinistra Pellegrini ancora favorito su Nuno Tavares
  • Maldini affaticato e non convocato per Torino

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Inter-Genoa

guida tv

La partita Inter-Genoa della 27^ giornata di Serie A, si gioca sabato 28 febbraio alle ore 20.45...

Kalulu: "Bastoni? Non ci siamo più sentiti"

JUVENTUS

Alla vigilia di Roma-Juventus Pierre Kalulu è tornato sull'episodio dell'espulsione contro...

Allegri: "Diffidati? Non si pensa ora al derby"

Serie A

Allegri presenta Cremonese-Milan: "Partita dura, martedì eravamo rintronati dopo la sconfitta col...

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio...

Gasperini: "Dybala con la Juve? Si decide oggi"

ROMA

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini ha parlato del match a Trigoria: "Io e Spalletti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE