Torino-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Torino-Lazio della 27^ giornata di Serie A, si gioca domenica 1 marzo alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Torino-Lazio in tv

La partita Torino-Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 marzo alle ore 18.00 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi, commento Lorenzo Minotti. Inviati Paolo Aghemo e Matteo Petrucci. Dalle 15.30 appuntamento con

Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e Fernando Orsi. Dalle 20 e dalle 22.45 spazio a Sky Calcio Club: Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Marco Bucciantini. Dalle 20.45 c'è anche Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti.

I numeri di Torino e Lazio

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Lazio (6N, 6P): 1-0 il 22 aprile 2023 allo Stadio Olimpico, con una rete di Ivan Ilic. La Lazio è imbattuta da sei trasferte (4V, 2N) di Serie A contro il Torino, vincendo inoltre le due più recenti; i biancocelesti non hanno mai registrato più successi esterni consecutivi contro questa avversaria nella competizione. Dopo il 3-3 nella gara d'andata, Lazio e Torino possono pareggiare entrambe le sfide stagionali per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A, dopo il 2007/08 e il 2021/22. Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (1N, 6P), proprio nell'unica sfida in questo parziale in cui non ha subito gol: 1-0 contro il Lecce il 1° febbraio, con un gol di Ché Adams; i granata hanno incassato almeno due reti in ciascuna delle restanti sette sfide del parziale. Nonostante sia imbattuta da sei trasferte di Serie A (2V, 4N), la Lazio ha pareggiato le tre più recenti (due delle quali 0-0). Questa è solo la seconda stagione dall'inizio dello scorso decennio in cui il Torino ottiene al massimo 27 punti nel corso delle prime 26 giornate, dopo il 2020/21, quando era a quota 23 e perse anche il 27° incontro.

