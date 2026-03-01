Offerte Sky
Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Udinese e Fiorentina si sfidano alle 20.45 di questo lunedì al Bluenergy stadium (diretta su Sky Sport calcio e streaming su NOW). Due ballottaggi per Runjaic: Miller o Zarraga a centrocampo, Buksa o Davies in avanti. Vanoli non ha Dodo squalificato, in difesa Fortini o Comuzzo; Davanti Gudmundsson e Fazzini si giocano una maglia

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampista centrale di destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale di sinistra
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Adam Buksa
Adam Buksa
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye, Kristensen, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura, Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

  • L’Udinese, viene da 3 sconfitte di consecutive
  • In difesa mancherà l'infortunato Solet
  • Davis torna a disposizione ma potrebbe non partire dal 1'
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale difensivo
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
centrocampista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
esterno sinistro
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante centrale

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

  • Vanoli col 4-1-4-1 insegue la terza vittoria di fila in campionato
  • Dodo squalificato. Dubbio Fortini-Comuzzo
  • In avanti l'altro ballottaggio fra Gudmundsson e Fazzini

