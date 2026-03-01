Udinese e Fiorentina si sfidano alle 20.45 di questo lunedì al Bluenergy stadium (diretta su Sky Sport calcio e streaming su NOW). Due ballottaggi per Runjaic: Miller o Zarraga a centrocampo, Buksa o Davies in avanti. Vanoli non ha Dodo squalificato, in difesa Fortini o Comuzzo; Davanti Gudmundsson e Fazzini si giocano una maglia
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye, Kristensen, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura, Zaniolo, Buksa. All. Runjaic
- L’Udinese, viene da 3 sconfitte di consecutive
- In difesa mancherà l'infortunato Solet
- Davis torna a disposizione ma potrebbe non partire dal 1'
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
- Vanoli col 4-1-4-1 insegue la terza vittoria di fila in campionato
- Dodo squalificato. Dubbio Fortini-Comuzzo
- In avanti l'altro ballottaggio fra Gudmundsson e Fazzini