Udinese e Fiorentina si sfidano alle 20.45 di questo lunedì al Bluenergy stadium (diretta su Sky Sport calcio e streaming su NOW). Due ballottaggi per Runjaic: Miller o Zarraga a centrocampo, Buksa o Davies in avanti. Vanoli non ha Dodo squalificato, in difesa Fortini o Comuzzo; Davanti Gudmundsson e Fazzini si giocano una maglia