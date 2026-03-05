Inter, le ultime news sulla formazione in vista del derby contro il Milan
L'Inter è attesa dal derby scudetto contro il Milan, in programma domenica 8 marzo alle 20.45. Nerazzurri ancora senza Lautaro Martinez, ma con Bonny recuperato per la panchina: in attacco ci sarà ancora la coppia Thuram-Pio Esposito. A centrocampo dubbio in regia: Calhanoglu o Zielinski? Nel caso venga preferito, almeno dall'inizio, il polacco, nel ruolo di mezzala sinistra agirà Mkhitaryan. Di seguito la probabile formazione ad oggi
- Portiere: SOMMER
- Difensore centro-destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centro-sinistra: BASTONI
- Esterno destro: LUIS HENRIQUE
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Mezzala sinistra: ZIELINSKI
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: THURAM
- Attaccante: PIO ESPOSITO
- Chivu recupera Bonny, atteso al rientro in gruppo e possibile soluzione a partita in corso vista l'assenza di Lautaro Martinez
- A centrocampo l'unico vero dubbio: Calhanoglu dovrebbe essere confermato in regia; l'alternativa è Zielinski al centro con Mkhitaryan mezzala
- Davanti la coppia Thuram-Esposito