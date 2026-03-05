Anguissa e De Bruyne tornano tra i convocati ma difficilmente partiranno dal 1': Conte a centrocampo dovrebbe affidarsi ancora a Gilmour ed Elmas, riproponendo anche il tridente Vergara-Hojlund-Alisson. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, in difesa Olivera probabile titolare. D'Aversa va verso la conferma degli undici con cui ha battuto la Lazio al suo esordio sulla panchina granata: davanti ancora Zapata con Vlasic e Simeone a sostegno
Probabili Formazioni
La probabile formazione
NAPOLI (3-4-3), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte
- Per la prima volta in stagione il Napoli parte con nessuno dei "Fab Four" (Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lobotka) titolare dal 1'. Le buone notizie per Conte arrivano però da Anguissa e De Bruyne, tornati tra i convocati e dunque in panchina. Ancora out invece McTominay e Lobotka
- In mezzo al campo ancora Gilmour, così come Elmas, che si "adatta" nuovamente; Politano e Spinazzola sempre sugli esterni
- Confermato anche il tridente con Hojlund in mezzo e Vergara-Alisson ai suoi lati
- Rispetto alla vittoria sul Verona firmata Lukaku cambia solo la difesa, con Milinkovic-Savic tra i pali al posto di Meret e Olivera dal 1' nel terzetto dietro (fuori Beukema)
La probabile formazione
TORINO (3-4-2-1), probabile formazione: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D'Aversa
- D'Aversa va verso la conferma degli undici che ha schierato per il suo debutto vincente contro la Lazio
- Davanti a Paleari ancora il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse
- In mezzo Prati-Gineitis, con Lazaro e Obrador a correre sulle fasce
- Davanti ci si affida ancora a Zapata, supportato da Vlasic e Simeone