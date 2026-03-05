Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Torino, le probabili formazioni

Serie A

Anguissa e De Bruyne tornano tra i convocati ma difficilmente partiranno dal 1': Conte a centrocampo dovrebbe affidarsi ancora a Gilmour ed Elmas, riproponendo anche il tridente Vergara-Hojlund-Alisson. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, in difesa Olivera probabile titolare. D'Aversa va verso la conferma degli undici con cui ha battuto la Lazio al suo esordio sulla panchina granata: davanti ancora Zapata con Vlasic e Simeone a sostegno

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
ala destra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Centravanti
pubblicità
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
ala sinistra

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-3), probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte

  • Per la prima volta in stagione il Napoli parte con nessuno dei "Fab Four" (Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lobotka) titolare dal 1'. Le buone notizie per Conte arrivano però da Anguissa e De Bruyne, tornati tra i convocati e dunque in panchina. Ancora out invece McTominay e Lobotka
  • In mezzo al campo ancora Gilmour, così come Elmas, che si "adatta" nuovamente; Politano e Spinazzola sempre sugli esterni
  • Confermato anche il tridente con Hojlund in mezzo e Vergara-Alisson ai suoi lati
  • Rispetto alla vittoria sul Verona firmata Lukaku cambia solo la difesa, con Milinkovic-Savic tra i pali al posto di Meret e Olivera dal 1' nel terzetto dietro (fuori Beukema)
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di destra
pubblicità
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista di destra
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Trequartista di sinistra
pubblicità
Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
Centravanti

La probabile formazione

TORINO (3-4-2-1), probabile formazione: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D'Aversa

  • D'Aversa va verso la conferma degli undici che ha schierato per il suo debutto vincente contro la Lazio
  • Davanti a Paleari ancora il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse
  • In mezzo Prati-Gineitis, con Lazaro e Obrador a correre sulle fasce
  • Davanti ci si affida ancora a Zapata, supportato da Vlasic e Simeone

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 28^ giornata di Serie A

guida tv

Il 28^ turno di Serie A si apre venerdì 6 con Napoli-Torino e si chiude lunedì 9 marzo alle 20.45...

Dybala, nuovo fastidio: salta Genoa-Roma

roma

Allenamento in gruppo, poi il fastidio al ginocchio: Paulo Dybala non è ancora pronto e salterà...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE