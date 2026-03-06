Sabato alle 18 l’Atalanta ospita l’Udinese. Palladino pronto a operare diversi cambi dopo la semifinale di Coppa Italia, ma in attacco è confermato Krstovic: alle sue spalle Samardzic e Sulemana. Runjaic ha perso Bertola in difesa: possibile esordio dal 1’ per Mlacic. A centrocampo ballottaggio Atta-Piotrowski