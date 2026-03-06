Offerte Sky
Atalanta-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato alle 18 l’Atalanta ospita l’Udinese. Palladino pronto a operare diversi cambi dopo la semifinale di Coppa Italia, ma in attacco è confermato Krstovic: alle sue spalle Samardzic e Sulemana. Runjaic ha perso Bertola in difesa: possibile esordio dal 1’ per Mlacic. A centrocampo ballottaggio Atta-Piotrowski

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale di destra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista di destra
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista di sinistra
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Centravanti

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Palladino

  • Tanti possibili cambi rispetto alla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, a partire dalla difesa dove Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio sinistro. Probabile terzetto con Kossonou, Djimsiti e Ahanor
  • Bellanova, non impiegato mercoledì, verso una maglia da titolare a destra
  • Sulla trequarti Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Branimir Mlacic
Branimir Mlacic
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
attaccante

La probabile formazione

UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Runjaic va verso la conferma quasi totale dell'undici che ha battuto 3-0 la Fiorentina nell'ultimo turno con un cambio obbligato in difesa e un dubbio a centrocampo
  • In difesa Bertola è out per una distorsione alla caviglia: titolare Mlacic, che ha esordito settimana scorsa
  • Ballottaggio a centrocampo con il possibile impiego di Atta al posto di Piotrowski
  • Confermat Ehizibue e Zemura esterni, così come il tandem d'attacco Zaniolo-Davis

