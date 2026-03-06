Sabato alle 18 l’Atalanta ospita l’Udinese. Palladino pronto a operare diversi cambi dopo la semifinale di Coppa Italia, ma in attacco è confermato Krstovic: alle sue spalle Samardzic e Sulemana. Runjaic ha perso Bertola in difesa: possibile esordio dal 1’ per Mlacic. A centrocampo ballottaggio Atta-Piotrowski
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1), la probabile formazione: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Palladino
- Tanti possibili cambi rispetto alla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, a partire dalla difesa dove Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio sinistro. Probabile terzetto con Kossonou, Djimsiti e Ahanor
- Bellanova, non impiegato mercoledì, verso una maglia da titolare a destra
- Sulla trequarti Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic
La probabile formazione
UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Runjaic va verso la conferma quasi totale dell'undici che ha battuto 3-0 la Fiorentina nell'ultimo turno con un cambio obbligato in difesa e un dubbio a centrocampo
- In difesa Bertola è out per una distorsione alla caviglia: titolare Mlacic, che ha esordito settimana scorsa
- Ballottaggio a centrocampo con il possibile impiego di Atta al posto di Piotrowski
- Confermat Ehizibue e Zemura esterni, così come il tandem d'attacco Zaniolo-Davis