Nel match delle 18 della domenica (diretta su Sky Sport Calcio), De Rossi ritrova il suo passato, così come Gasperini. Nell'attacco rossoblù Vitinha e Colombo, Ellertsson e Amorin dal 1' a centrocampo. Nella Roma in difesa c'è Ghilardi titolare, davanti Malen con Pisilli e Pellegrini alle spalle dell'olandese. Le probabili formazioni di Genoa-Roma

