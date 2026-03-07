Nel match delle 18 della domenica (diretta su Sky Sport Calcio), De Rossi ritrova il suo passato, così come Gasperini. Nell'attacco rossoblù Vitinha e Colombo, Ellertsson e Amorin dal 1' a centrocampo. Nella Roma in difesa c'è Ghilardi titolare, davanti Malen con Pisilli e Pellegrini alle spalle dell'olandese. Le probabili formazioni di Genoa-Roma
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- per De Rossi Baldanzi out e in forse Onana, Otoa e Norton-Cuffy
- in avanti ballottaggio Vitinha/Ekuban
- a destra Ellertsson favorito su Sabelli
- a centrocampo Amorim favorito su Messias e Masini
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- senza Dybala, operato e out 45 giorni, Gasperini davanti si affida a Malen, con Pisilli e Pellegrini alle spalle dell'olandese
- in difesa torna titolare Ghilardi, insieme a Mancini e Ndicka
- Celik e Rensh esterni di centrocampo