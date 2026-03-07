Offerte Sky
Genoa-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 18 della domenica (diretta su Sky Sport Calcio), De Rossi ritrova il suo passato, così come Gasperini. Nell'attacco rossoblù Vitinha e Colombo, Ellertsson e Amorin dal 1' a centrocampo. Nella Roma in difesa c'è Ghilardi titolare, davanti Malen con Pisilli e Pellegrini alle spalle dell'olandese. Le probabili formazioni di Genoa-Roma

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Goalkeeper
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Defender
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Defender
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Defender
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Midfielder
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Midfielder
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Midfielder
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
Midfielder
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Defender
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Forward
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Forward

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • per De Rossi Baldanzi out e in forse Onana, Otoa e Norton-Cuffy
  • in avanti ballottaggio Vitinha/Ekuban
  • a destra Ellertsson favorito su Sabelli
  • a centrocampo Amorim favorito su Messias e Masini
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno sinistro
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Koné, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • senza Dybala, operato e out 45 giorni, Gasperini davanti si affida a Malen, con Pisilli e Pellegrini alle spalle dell'olandese
  • in difesa torna titolare Ghilardi, insieme a Mancini e Ndicka
  • Celik e Rensh esterni di centrocampo

