Lecce-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 12.30 della domenica, si sfidano per la salvezza Lecce e Cremonese. Di Francesco dovrebbe tornare a 4 in difesa, davanti Stulic dal 1'. Nicola conferma Vardy e Bonazzoli in attacco, in difesa con Terracciano squalificato c'è Folino. Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Riccardo Sottil
Riccardo Sottil
esterno sinistro
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

  • Di Francesco dovrebbe tornare alla difesa a quattro con Danilo Veiga e Gallo esterni e Siebert e Tiago Gabriel centrali
  • Gandelman trequartista centrale.
  • Stulic in attacco più avanti rispetto a Cheddira
  • Ballottaggio Sottil/Banda
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centrale di destra
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
Cremonese
Francesco Folino
Francesco Folino
difensore centrale di sinistra
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezz'ala destra
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezz'ala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante

CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione

Audero; Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola

  • Con Terracciano squalificato, dal 1’ gioca Folino
  • Vandeputte dovrebbe partire titolare con Grassi e Bondo candidati a giocare al suo posto
  • Davanti confermati Vardy e Bonazzoli

 

