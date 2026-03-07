Nel match delle 12.30 della domenica, si sfidano per la salvezza Lecce e Cremonese. Di Francesco dovrebbe tornare a 4 in difesa, davanti Stulic dal 1'. Nicola conferma Vardy e Bonazzoli in attacco, in difesa con Terracciano squalificato c'è Folino. Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco
- Di Francesco dovrebbe tornare alla difesa a quattro con Danilo Veiga e Gallo esterni e Siebert e Tiago Gabriel centrali
- Gandelman trequartista centrale.
- Stulic in attacco più avanti rispetto a Cheddira
- Ballottaggio Sottil/Banda
CREMONESE (3-5-2) la probabile formazione
Audero; Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola
- Con Terracciano squalificato, dal 1’ gioca Folino
- Vandeputte dovrebbe partire titolare con Grassi e Bondo candidati a giocare al suo posto
- Davanti confermati Vardy e Bonazzoli