I numeri di Fiorentina e Parma

La Fiorentina è la squadra contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: ben 20 pareggi in 51 confronti, completano 15 vittorie degli emiliani e 16 successi della Fiorentina. Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Fiorentina in Serie A (3V, 5N), l'unico successo dei viola nel periodo risale al 5 luglio 2020 (2-1 al Tardini). Gli emiliani hanno anche mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare contro i toscani e potrebbero registrare tre clean sheet di fila contro i viola per la prima volta nel massimo campionato. Fiorentina e Parma hanno pareggiato le ultime tre sfide al Franchi in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in casa dei viola in Serie A (tre anche tra il 1992 e il 1995). Solo Hellas Verona (nove) e Pisa (10) hanno guadagnato meno punti della Fiorentina (12 in 12 sfide) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A; il Parma invece ha ottenuto ben 10 punti in più dei viola (22 ma in 13 match) considerando questi confronti. La Fiorentina è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei partite al Franchi in campionato (3V, 2N), dopo che invece aveva guadagnato solo due punti nelle prime sette gare casalinghe in questa stagione di Serie A. A partire dallo scorso novembre, il Parma ha guadagnato ben 17 punti in otto trasferte di Serie A (5V, 2N, 1P): 2,1 punti di media; solo Inter (3,0) e Milan (2,4) hanno fatto meglio degli emiliani come media punti fuori casa nel periodo. Il Parma ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Bologna e Milan (entrambe per 1-0) e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2014 (cinque in quel caso).