I numeri di Genoa e Roma

La Roma è rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 sfide contro il Genoa in Serie A (15V, 5N); l'unico successo del Genoa nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 (4-1 al Ferraris con Alberto Gilardino allenatore). Il Genoa ha guadagnato quattro punti nelle ultime due sfide al Ferraris contro la Roma in campionato: vittoria per 4-1 il 28 settembre 2023 e pareggio per 1-1 il 15 settembre 2024, nell'ultima partita di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (1P) - realizzando almeno due gol in ognuna delle quattro - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 al Ferraris in Serie A (3V, 5N, 8P). Soltanto l'Inter (42 in 14 match) ha guadagnato più punti della Roma (33 in 13 gare - 11V, 2P) contro squadre attualmente nella parte bassa della classifica in Serie A. La Roma ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 31 (20V, 2N, 9P). Solo Francesco Totti (786) ha collezionato più presenze di Daniele De Rossi (616) da giocatore nella storia della Roma tra tutte le competizioni. Il classe '83 è stato anche l'allenatore dei giallorossi in 30 partite ufficiali tra gennaio e settembre 2024 (13V, 10N, 7P). Gian Piero Gasperini è l'allenatore con più panchine (232) e più vittorie (88) nella storia del Genoa in Serie A - completano 59 pareggi e 85 sconfitte. In più, con Gasperini alla guida, il Genoa ha ottenuto la sua ultima qualificazione per una coppa europea (5° posto nella Serie A 2008/09 e preliminari di Europa League).