Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

La Lazio sfida il Sassuolo nel Monday Night della 28^ giornata di Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW lunedì 9 marzo alle 20.45. Sarri perde Provedel (operazione alla spalla): in porta tocca al 2005 Edoardo Motta, all'esordio in Serie A. In attacco Daniel Maldini da centravanti. Grosso, privo dello squalificato Pinamonti, si affida a Nzola nel tridente completato dai titolarissimi Berardi e Laurienté

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
Difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
Mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Attaccante
Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

Lazio, la probabile formazione

(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

  • Provedel costretto all'operazione alla spalla: in porta fa il suo esordio il classe 2005 Edoardo Motta
  • In attacco dovrebbe esserci Daniel Maldini da centravanti, ma anche Dia ha le sue chance
  • Ballottaggio anche a destra, con Isaksen favorito su Cancellieri
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala destra
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Sassuolo, la probabile formazione

(4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso senza lo squalificato Pinamonti, c'è Nzola al centro dell'attacco con Berardi e Laurienté ai suoi lati
  • Matic non al meglio, dovrebbe esserci Lipani in cabina di regia
  • A sinistra Garcia preferito a Doig

