La Lazio sfida il Sassuolo nel Monday Night della 28^ giornata di Serie A, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW lunedì 9 marzo alle 20.45. Sarri perde Provedel (operazione alla spalla): in porta tocca al 2005 Edoardo Motta, all'esordio in Serie A. In attacco Daniel Maldini da centravanti. Grosso, privo dello squalificato Pinamonti, si affida a Nzola nel tridente completato dai titolarissimi Berardi e Laurienté
Probabili Formazioni
Lazio, la probabile formazione
(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
- Provedel costretto all'operazione alla spalla: in porta fa il suo esordio il classe 2005 Edoardo Motta
- In attacco dovrebbe esserci Daniel Maldini da centravanti, ma anche Dia ha le sue chance
- Ballottaggio anche a destra, con Isaksen favorito su Cancellieri
Sassuolo, la probabile formazione
(4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
- Grosso senza lo squalificato Pinamonti, c'è Nzola al centro dell'attacco con Berardi e Laurienté ai suoi lati
- Matic non al meglio, dovrebbe esserci Lipani in cabina di regia
- A sinistra Garcia preferito a Doig