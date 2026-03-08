La partita Lecce-Cremonese valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Cremonese

La Cremonese ha vinto tre delle sette sfide contro il Lecce in Serie A (2N, 2P), incluso il match di andata, e potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro i giallorossi per la seconda volta nella competizione, dopo il 1993/94. Il bilancio nelle tre sfide al Via del Mare tra Lecce e Cremonese in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria a testa e un pareggio, e i padroni di casa che hanno segnato una rete in meno ai grigiorossi (5 vs 6). Il Lecce arriva da due sconfitte di fila subendo sempre almeno due reti e in questo campionato i pugliesi sono già arrivati ad almeno tre gare consecutive con più di un gol incassato, tra agosto e settembre scorsi (serie di quattro). Nessuna squadra ha raccolto meno punti della Cremonese in Serie A nel 2026 (tre, come l'Hellas Verona), con i lombardi che hanno anche il peggior attacco del periodo (tre reti). Il Lecce ha vinto solo una delle cinque gare disputate in questo campionato iniziando la giornata in zona retrocessione (2N, 2P), dopo che nello scorso torneo aveva vinto tutte le ultime quattro gare del genere nella stagione, sotto la guida di Giampaolo. Il Lecce e la Cremonese sono rimaste senza segnare in 14 occasioni in questa Serie A; nessun'altra squadra ha fatto peggio nella competizione in corso (anche Lazio e Pisa a 14).