Gasperini dopo Genoa-Roma: "Rigore? Non so perché il Var non è intervenuto"roma
L'allenatore giallorosso ha commentato la sconfitta rimediata a Marassi: "Partita difficile da giocare, ma ci siamo adattati bene e non siamo mai stati sotto - ha spiegato -. Non usciamo ridimensionati da questa partita e non farei un processo alla difesa". E sul possibile rigore non concesso: "Non so perché non è intervenuto il Var"
La Roma esce battuta dalla trasferta di Marassi ed è una sconfitta che rischia di pregiudicare l'obiettivo della qualificazione alla Champions. 2-1 il punteggio rimediato contro il Genoa, ko analizzato da Gian Piero Gasperini dopo la partita: "Era una gara molto difficile da giocare perché c'era molto aggressività, ma noi abbiamo risposto bene e non siamo mai stati sotto - ha detto a Sky Sport -. Il rigore è stato un episodio, noi abbiamo creato molto probabilmente più di loro che hanno avuto un'occasione con Malinovskyi a partita ormai compromessa. Non è un momento molto positivo, in tante piccole mischie non siamo stati fortunati nei rimpalli, ma non usciamo ridimensionati da questa partita". Sulla prova di Venturino ha aggiunto: "Non era la partita che poteva esaltare le sue caratteristiche, ci voleva fisicità e si giocava molto sulle palle alte, ma lui ci darà un aiuto. Anche stasera non ha demeritato, poi per come si stava mettendo la partita avevamo bisogno di altre caratteristiche. Non è una partita fortunata, ma reggiamo forte". E sul possibile rigore per fallo di mano di Malinovskyi sul tiro di Koné: "Non so perché non è intervenuto il Var, è abbastanza netta l'immagine".
"Non farei un processo alla difesa"
L'allenatore giallorosso si è soffermato sul momento della difesa che ha incassato 5 gol nelle ultime due: "Nel caso di oggi Svilar non è stato mai impegnato, secondo me ci siamo adattati bene alla partita - ha spiegato -, poi sull'1-1 non eravamo neanche in una situazione di pericolo. Basta un episodio, un fallo laterale invertito come successo, noi siamo stati un po' distratti e abbiamo preso gol. Ma non abbiamo preso tanti tiri, non farei un processo alla difesa. Lo spirito della squadra lo metterei in evidenza, perché è straordinario e questa è una garanzia. Dobbiamo arrivare alla sosta dove siamo e in più c'è una qualificazione da giocare in Europa League, ma non sono preoccupato perché lo spirito dei ragazzi è grandioso. Ho veramente poco da rimproverare, se non qualche episodio".