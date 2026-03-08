L'allenatore giallorosso ha commentato la sconfitta rimediata a Marassi: "Partita difficile da giocare, ma ci siamo adattati bene e non siamo mai stati sotto - ha spiegato -. Non usciamo ridimensionati da questa partita e non farei un processo alla difesa". E sul possibile rigore non concesso: "Non so perché non è intervenuto il Var"

La Roma esce battuta dalla trasferta di Marassi ed è una sconfitta che rischia di pregiudicare l'obiettivo della qualificazione alla Champions. 2-1 il punteggio rimediato contro il Genoa, ko analizzato da Gian Piero Gasperini dopo la partita: "Era una gara molto difficile da giocare perché c'era molto aggressività, ma noi abbiamo risposto bene e non siamo mai stati sotto - ha detto a Sky Sport -. Il rigore è stato un episodio, noi abbiamo creato molto probabilmente più di loro che hanno avuto un'occasione con Malinovskyi a partita ormai compromessa. Non è un momento molto positivo, in tante piccole mischie non siamo stati fortunati nei rimpalli, ma non usciamo ridimensionati da questa partita". Sulla prova di Venturino ha aggiunto: "Non era la partita che poteva esaltare le sue caratteristiche, ci voleva fisicità e si giocava molto sulle palle alte, ma lui ci darà un aiuto. Anche stasera non ha demeritato, poi per come si stava mettendo la partita avevamo bisogno di altre caratteristiche. Non è una partita fortunata, ma reggiamo forte". E sul possibile rigore per fallo di mano di Malinovskyi sul tiro di Koné: "Non so perché non è intervenuto il Var, è abbastanza netta l'immagine".