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Napoli-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato alle 18, il Napoli ospita il Lecce. Senza Vergara, Conte dovrebbe schierare di nuovo Anguissa dal 1’ e portare McTominay in panchina. Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto a tornare titolare Beukema. In porta Meret. Di Francesco dovrebbe avere Gandelman, davanti Stulic e Banda dal 1’. Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

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Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
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Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
centrocampista centrale
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
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Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
trequartista di destra
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
trequartista di sinistra
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte

  • Senza Vergara, out per infortunio per almeno un mese, Conte ritrova due big
  • a centrocampo dovrebbe tornare dal 1' Anguissa: McTominay dovrebbe partire dalla panchina
  • in porta Meret favorito su Milinkovic-Savic
  • Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
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Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
pubblicità
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • nonostante abbia alternato lavoro individuale ad allenamenti in gruppo, Gandelman dovrebbe partire titolare
  • davanti Stulic con Banda a sinistra

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