Nel match del sabato alle 18, il Napoli ospita il Lecce. Senza Vergara, Conte dovrebbe schierare di nuovo Anguissa dal 1’ e portare McTominay in panchina. Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto a tornare titolare Beukema. In porta Meret. Di Francesco dovrebbe avere Gandelman, davanti Stulic e Banda dal 1’. Le probabili formazioni di Napoli-Lecce
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione
Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte
- Senza Vergara, out per infortunio per almeno un mese, Conte ritrova due big
- a centrocampo dovrebbe tornare dal 1' Anguissa: McTominay dovrebbe partire dalla panchina
- in porta Meret favorito su Milinkovic-Savic
- Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- nonostante abbia alternato lavoro individuale ad allenamenti in gruppo, Gandelman dovrebbe partire titolare
- davanti Stulic con Banda a sinistra