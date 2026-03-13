Introduzione
Il derby non ha chiuso i giochi là in alto in classifica e la 29^ giornata propone incroci che potrebbero ulteriormente modificare le distanze tra lotta scudetto e zona Champions. Tra i match di cartello spiccano sicuramente Inter-Atalanta, con gli uomini di Palladino che devono mettersi alle spalle la scoppola ricevuta martedì in Champions, e Como-Roma. I giallorossi, esauriti i primi 90 minuti dell’euroderby di Europa League, vanno nella tana di Fabregas senza Ndicka
Il Milan di Allegri fa visita alla Lazio con Sarri che spera in qualche recupero tra difesa e centrocampo. La stagione di Provedel invece è già terminata. Anche nella parte bassa della classifica c’è una sfida delicatissima con la Fiorentina che nel “Monday Night” andrà a bussare alla porta della Cremonese. Chi recupera e chi invece dovrà saltare questo turno di campionato? Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di risposte e allora dobbiamo gioco forza chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Le news sono in costante aggiornamento e molte indicazioni sono già arrivate. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 29^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Torino-Parma, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- Ai box resta il solo Aboukhlal che dovrà fare riatletizzazione prima di tornare convocabile. Maripan cerca posto nella linea a tre dietro, stesso discorso per Pedersen che contro il Napoli aveva rilevato Obrador
- Davanti la sensazione è che Adams possa lottare, se non sopravanzare, qualche collega di reparto. Più complicata invece la candidatura di Kulenovic
- Casadei, forte della rete messa a segno contro il Napoli, entra in ballottaggio con Gineitis. Prati resta invece favorito su Anjorin
Parma
- Cuesta non recupera Bernabé per la trasferta piemontese ma c'è ottimismo per l'eventuale impiego di Britschgi . In porta torna Suzuki titolare
- In ballo c’è la posizione di Delprato: o nel terzetto difensivo, a patto di rivedere Cremaschi esterno, oppure nei 5 di centrocampo con Valenti, di rientro dalla squalifica, accanto a Troilo e Cricati
- Ordonez e Nicolussi Caviglia si giocano una maglia. In caso di 3-5-2 Strefezza resta favorito al fianco di Pellegrino ma c’è anche l’opzione con il doppio trequartista che rimetterebbe Oristanio nell’XI di partenza
Probabili Formazioni
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Valenti; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye, Bernabé
Inter-Atalanta, sabato ore 15
Inter
- Fari puntati sulle condizioni di Bastoni dopo la forte contusione rimediata nel derby di settimana scorsa. Per vederlo eventualmente titolare serve che l’ematoma si sgonfi del tutto
- Marcus Thuram ha smaltito l’influenza e quindi si candida per un posto da titolare. Gli automatismi tra Pio Esposito e Bonny devono ancora essere oliati mentre Thuram rappresenta una sicurezza sotto questo aspetto
- Attenzione alla corsia destra dove Denzel Dumfries potrebbe tornare titolare dopo 125 giorni. In mediana Mkitaryan resta in leggero svantaggio su Sucic. Regista titolare, vista l’assenza di Calhanoglu, sarà Zielinski
Atalanta
- Palladino deve resettare la testa dei suoi dopo l'andata di Champions contro il Bayern Monaco. In difesa dovremmo rivedere Scalvini
- Corsie esterne affidate a Zappacosta e Bernasconi mentre in mediana Ederson potrebbe tornare tra i convocabili
- Davanti niente duo "pesante". Scamacca è in vantaggio su Krstovic con Zalewski e Samardzic alle proprie spalle
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito., Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lautaro Martinez, Calhanoglu
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori
Napoli-Lecce, sabato ore 18
Napoli
- Altro stop per Antonio Conte che perde per almeno un mese Antonio Vergara: gli esami strumentali hanno riscontrato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro
- Un Vergara in meno ma probabilmente un McTominay in più per il centrocampo azzurro: lo scozzese, rientrato in gruppo andrà almeno in panchina. Hojlund ha avuto qualche linea di febbre ma nulla di allarmante in vista di sabato
- Dietro Juan Jesus non è al meglio, complice un leggero affaticamento muscolare. Beukema è pronto a tornare dall'inizio. Anguissa e Gilmour saranno i centrali di centrocampo. In porta Meret in vantaggio
Lecce
- In casa giallorossa tiene sempre banco la questione Gandelman che alterna lavoro individuale ad allenamento in gruppo. Ngom resta prima scelta qualora l’israeliano fosse a mezzo servizio
- Preoccupazione maggiore per Gallo, colpito da affaticamento muscolare e a forte rischio. Ndaba pronto in caso di assenza dell'azzurro
- Siebert e Thiago Gabriel saranno i centrali di difesa. Davanti Stulic e Banda partono favoriti anche se Cheddira e Sottil non perdono la speranza di “sorpasso”
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Lobotka, Vergara
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perez, Camarda, Berisha, Gaspar
Udinese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Udinese
- Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra: questo il referto degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Jordan Zeumra che resterà quindi fermo per circa tre settimane
- Novità migliori per quel che riguarda invece Solet: il difensore francese è tornato a disposizione. Ovviamente nessuno vuole correre rischi ma dovrebbe tornare titolare
- Davanti toccherà ancora una volta al duo Zaniolo-Davis con Atta che potrebbe partire dalla panchina. Piotrowski ed Ekkelenkamp sono gli interni favoriti
Juventus
- Questa settimana dovrebbe essere quella “giusta” per il rientro tra i convocati di Dusan Vlahovic. Il serbo, nel caso, partirà dalla panchina
- In difesa Kelly dovebbe ritrovare un posto al fianco di Bremer con Kalulu e Cambiaso esterni
- Perin resta favorito tra i pali. In attacco tripla soluzione per Spalletti: o nuova chance per David, oppure piazzare McKennie da falso nove. La terza strada è avanzare Yldiz e mettere in campo subito Jeremie Boga
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Bertola, Zemura
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Milik, Holm
Verona-Genoa, domenica ore 12:30
Verona
- Tra gli infortunati, l’unico possibile rientro riguarda Lovric che potrebbe superare il problema muscolare accusato. Molto più complicato rivedere Bernede, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia
- Orban-Bowie è sicuramente la coppia favorita dopo quanto accaduto nel successo di Bologna. Sarr resta un’opzione dalla panchina
- Con Frese nella linea a tre, Oyegoke resterebbe titolare a destra. Qualora Sammarco invece optasse per Valentini, allora l’effetto domino farebbe avanzare Frese e traslocare a destra Bradaric
Genoa
- Convocazione senza minutaggio contro la Roma ma probabilmente storia differente in vista del Verona. Norton-Cuffy sta migliorando e potrebbe riprendersi la corsia esterna dello scacchiere di De Rossi
- Domenica mancherà però Masini, uomo assist per il 2-1 vi Vitinha contro la Roma. Il centrocampista azzurro è infatti stato fermato per un turno dal giudice sportivo
- Difesa che non si tocca, centrocampo che dovrebbe riabbracciare dall’inizio Malinovskyi a meno di uno spostamento di Ellertsson con conseguente corsia sinistra affidata a Martin. Davanti tornano Colombo e Vitinha
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bernede, Kella-Kotchap, Serdar, Lirola, Slotsager
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha
Squalificati: Masini
Indisponibili: nessuno
Pisa-Cagliari, domenica ore 15
Pisa
- Guardando all’infermeria, l’unico possibile rientro riguarda Vural che si è allenato parzialmente in gruppo. In difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov
- Possibile qualche cambio in mediana con Loyola che prova a riprendersi una maglia. Candidatura anche per Piccinini ma Hojholt è stato titolare nelle ultime uscite dei nerazzurri
- Touré, Tramoni e Meister sono quasi spariti dalle rotazioni dell’XI titolare. A destra viaggia verso la conferma Leris mentre davanti Moreo supporterà Durosinmi con Iling-Junior quale possibile sorpresa
Cagliari
- La notizia della settimana, in casa rossoblù, riguarda Idrissi che si è rotto il crociato sinistro. Quella che inizialmente pareva essere una distorsione, si è invece rivelata una tegola non da poco
- Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare. La soluzione Folorunsho falso nove può rimanere attuale anche se Kilicsoy, destinato a sostituire Esposito, ha meno caratteristiche da esterno
- Possibile ritorno per Deiola e Gaetano: vista l’emergenza si spera di ritrovarne almeno uno per Pisa. Resta attuale il punto di domanda su Mina. In caso di nuova assenza toccherà nuovamente al duo Dossena-Rodriguez
Probabili Formazioni
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Scuffet
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Kilicsoy
Squalificati: Esposito
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Idrissi, Deiola
Sassuolo-Bologna, domenica ore 15
Sassuolo
- “Si è sentita l’assenza di Pinamonti”; queste le parole di Fabio Grosso dopo la sconfitta contro la Lazio. L’attaccante azzurro torna dalla squalifica e riprende posto al centro del tridente
- Matic, entrato a gara in corso nell’ultimo turno, si è ristabilito completamente e riprenderà le chiavi del centrocampo con Koné e Thorstvedt ai propri lati
- In difesa occhio alle corsie esterne: Walukiewicz e Doig, inizialmente in panchina all’Olimpico, hanno rilevato Coulibaly e Garcia. Possibile che domenica ci sia almeno un volto nuovo dal primo minuto rispetto a lunedì scorso
Bologna
- Tempo di ritorni per Vincenzo Italiano che già per la sfida contro la Roma di giovedì aveva recuperato sia Heggem che Miranda. Lykogiannis invece era già a disposizione settimana scorsa
- Freuler torna perno di centrocampo dopo aver scontato il turno di squalifica ma domenica, sempre per motivi legati alle decisioni del Giudice Sportivo, mancherà Ferguson
- Avere entrambi i terzini sinistri a disposizione significa far tornare Joao Mario a destra. Odgaard lotta con Sohm per una maglia dalla quale dipenderà il sistema di gioco. Davanti Castro sempre in pole
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig.; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Fadera
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi
Squalificati: Ferguson
Indisponibili: nessuno
Como-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport
Como
- Fabregas dovrebbe avere tutti a disposizione, eccezion fatta per Addai la cui stagione è già finita. Nulla di preoccupante infatti per Perrone mentre Diao, dopo il riposo precauzionale, dovrebbe tornare convocabile
- In difesa ci sono sempre aperti i ballottaggi sulle corsie esterne: Smolcic e Valle sono attualmente in vantaggio sul resto della concorrenza
- Douvikas sarà il terminale di riferimento. Alle sue spalle ci sono Baturina, Rodriguez e Vojvoda in lizza per sole due maglie
Roma
- Porte girevoli in tema squalifiche: per un Wesley che torna dopo lo stop di una giornata, c’è un Ndicka che ha rimediato un giallo da diffidato e che quindi mancherà contro il Como
- Domenica all’ora dell’aperitivo non ci sarà nemmeno Soulé che punta a tornare per il ritorno di Europa League o al più tardi per la sfida contro il Lecce
- Da verificare anche Koné, che contro il Bologna è stato spedito in tribuna all'ultimo. Dietro possibile ritorno dal primo minuto per Hermoso che ha giocato quasi 30 minuti in coppa
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina.; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Konè, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen
Squalificati: Ndicka
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé
Lazio-Milan, domenica ore 20:45
Lazio
- Recuperabile Romagnoli, situazione un po’ più seria invece per Cataldi. Questa la fotografia dei due nuovi stop in casa biancoceleste. In più Sarri non avrà a disposizione per il resto della stagione Provedel
- Basic è ancora alle prese con il dolore all’adduttore. In mediana quindi o si andrà con l’opzione Patric, come già visto settimana scorsa, oppure toccherà a Belahyane
- In difesa pronto Provstgaard qualora Romagnoli dovesse essere gestito. Davanti invece c’è la forte candidatura di Cancellieri che ha avuto un ottimo impatto contro il Sassuolo
Milan
- Santi Gimenez è tornato in gruppo. L’attaccante, fermo dallo scorso ottobre, fa un ulteriore grande passo verso il rientro a pieno regime
- L’unica nota “negativa” del derby di settimana scorsa è stata il giallo rimediato da Rabiot che salterà la Lazio per squalifica. Al suo posto si prospetta una maglia per Ricci
- Il gol contro l'Inter rilancia le quotazioni di Estupinian sulla corsia sinistra con Bartesaghi che quindi potrebbe essere una doppia opzione (difesa e corsia) dalla panchina
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Cataldi, Provedel
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic
Squalificati: Rabiot
Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia
Cremonese-Fiorentina, lunedì ore 20:45
Cremonese
- Cambio forzato nell’XI di partenza di Davide Nicola all’indomani del rosso rimediato da Pezzella dopo il fischio finale della sfida persa a Lecce
- A sinistra le alternative ci sono: da Floriani Mussolini a Fayé passando per il “dirottamento” di Zerbin e forse è quest’ultima la scelta più probabile
- In difesa rientra Terracciano che dovrebbe quindi tornare nell’XI titolare. Ancora ai box Baschirotto; davanti stuzzica la coppia Djuric-Bonazzoli dopo quel che è successo nel secondo tempo di Lecce
Fiorentina
- L’obiettivo di Vanoli in vista del Monday Night è quello di poter ritrovare Moise Kean, escluso anche dalla gara di Conference League. Piccoli resta in pre allarme
- Torna Parisi dopo il turno di stop e balla tra esterno alto d'attacco e quarto a sinistra in difesa dove Vanoli avrebbe più alternative
- In regia resta Fagioli con Gudmundsson a dare una mano là davanti mentre Harrison è a rischio panchina
Probabili Formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Maleh, Thorsby, Zerbin; Bonazzoli, Djuric
Squalificati: Pezzella
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto, Moumbagna
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili:Lamptey, Solomon, Lezzerini