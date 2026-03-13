Introduzione

Il derby non ha chiuso i giochi là in alto in classifica e la 29^ giornata propone incroci che potrebbero ulteriormente modificare le distanze tra lotta scudetto e zona Champions. Tra i match di cartello spiccano sicuramente Inter-Atalanta, con gli uomini di Palladino che devono mettersi alle spalle la scoppola ricevuta martedì in Champions, e Como-Roma. I giallorossi, esauriti i primi 90 minuti dell’euroderby di Europa League, vanno nella tana di Fabregas senza Ndicka



Il Milan di Allegri fa visita alla Lazio con Sarri che spera in qualche recupero tra difesa e centrocampo. La stagione di Provedel invece è già terminata. Anche nella parte bassa della classifica c’è una sfida delicatissima con la Fiorentina che nel “Monday Night” andrà a bussare alla porta della Cremonese. Chi recupera e chi invece dovrà saltare questo turno di campionato? Tifosi e fantallenatori sono alla ricerca di risposte e allora dobbiamo gioco forza chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Le news sono in costante aggiornamento e molte indicazioni sono già arrivate. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 29^ giornata di Serie A