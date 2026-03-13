Nella Juve Spalletti dovrebbe confermare quasi tutti gli stessi undici della vittoria col Pisa, con Kelly per Gatti in difesa. Sempre nel reparto difensivo c'è un ballottaggio per Runjaic: la partita è live sabato 14 marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Udinese
(3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Un ballottaggio per l'Udinese: in difesa tra Solet e Bertola
- Centrocampo e attacco dovrebbero essere confermati: dentro gli stessi dell'ultima partita contro l'Atalanta
La probabile formazione della Juventus
(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- Al netto del sistema di gioco, Spalletti dovrebbe confermare quasi tutti gli stessi interpreti della partita vinta col Pisa
- Unica novità Kelly al posto di Gatti
- Conceiçao, McKennie e Yildiz partono alle spalle di David