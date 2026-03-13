Offerte Sky
Probabili formazioni di Udinese-Juventus

Serie A

Nella Juve Spalletti dovrebbe confermare quasi tutti gli stessi undici della vittoria col Pisa, con Kelly per Gatti in difesa. Sempre nel reparto difensivo c'è un ballottaggio per Runjaic: la partita è live sabato 14 marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala sinistra
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

(3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Un ballottaggio per l'Udinese: in difesa tra Solet e Bertola
  • Centrocampo e attacco dovrebbero essere confermati: dentro gli stessi dell'ultima partita contro l'Atalanta
Juventus
Mattia Perin
Mattia Perin
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Ala destra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Ala sinistra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione della Juventus

(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Al netto del sistema di gioco, Spalletti dovrebbe confermare quasi tutti gli stessi interpreti della partita vinta col Pisa
  • Unica novità Kelly al posto di Gatti
  • Conceiçao, McKennie e Yildiz partono alle spalle di David

