Nel Pisa in difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov. Davanti Moreo supporterà Durosinmi. Nel Cagliari Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare. Si va verso il tridente Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Il match è in programma domenica 15 marzo alle 15

LE PROBABILI FORMAZIONI