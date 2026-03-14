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Pisa-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Pisa in difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov. Davanti Moreo supporterà Durosinmi. Nel Cagliari Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare. Si va verso il tridente Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Il match è in programma domenica 15 marzo alle 15

LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Pisa
Nícolas David Andrade
Nícolas David Andrade
portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Francesco Coppola
Francesco Coppola
difensore centrale di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
esterno destro
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
mezzala sinistra
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
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Pisa
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Léris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Oscar Hiljemark

  •  In difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov
  • Possibile qualche cambio in mediana con Loyola che prova a riprendersi una maglia da titolare
  • Davanti Moreo supporterà Durosinmi 
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
difensore centrale
pubblicità
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
mezzala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
ala destra
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
attaccante
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Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
ala sinistra

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. All. Fabio Pisacane

  • Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare. 
  • La soluzione Folorunsho falso nove può rimanere attuale anche se Kilicsoy, destinato a sostituire Esposito, ha meno caratteristiche da esterno
  • Resta attuale il punto di domanda su Mina. In caso di nuova assenza toccherà nuovamente al duo Dossena-Rodriguez

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