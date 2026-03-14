Nel Pisa in difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov. Davanti Moreo supporterà Durosinmi. Nel Cagliari Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare. Si va verso il tridente Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. Il match è in programma domenica 15 marzo alle 15
Probabili Formazioni
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Léris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Oscar Hiljemark
- In difesa Coppola dovrebbe vincere il ballottaggio con Bozhinov
- Possibile qualche cambio in mediana con Loyola che prova a riprendersi una maglia da titolare
- Davanti Moreo supporterà Durosinmi
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho. All. Fabio Pisacane
- Esposito è squalificato e quindi Pisacane deve per forza cambiare.
- La soluzione Folorunsho falso nove può rimanere attuale anche se Kilicsoy, destinato a sostituire Esposito, ha meno caratteristiche da esterno
- Resta attuale il punto di domanda su Mina. In caso di nuova assenza toccherà nuovamente al duo Dossena-Rodriguez