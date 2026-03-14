Dopo l'andata del derby europeo con la Roma, il Bologna si concentra di nuovo sul campionato, con un altro derby in vista, quello emiliano con il Sassuolo, in programma domenica alle 15. Grosso ritrova Pinamonti dopo la squalifica e punta sul rientrante Matic a centrocampo. Italiano dovrebbe effettuare tante rotazioni, anche in vista della partita di giovedì all'Olimpico, rivoluzionando completamente l'attacco. Le probabili di Sassuolo-Bologna
Probabili Formazioni
Le scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Dopo la squalifica per l'espulsione rimediata contro l'Atalanta, Andrea Pinamonti è pronto a tornare al centro dell'attacco dal 1': in panchina N'zola
- Torna in cabina di regia anche Matic, che non aveva giocato all'Olimpico contro la Lazio
- Un solo ballottaggio per Grosso, tra Garcia e Doig: al momento favorito il portoghese naturalizzato svizzero
Le scelte di Italiano
BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Vitík, Casale, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano
- Italiano dovrebbe cambiarne addirittura 7 rispetto alla partita di giovedì in Europa League: in difesa confermati Casale e Miranda, affiancati da Zortea e Vitik
- A centrocampo, Odgaard e Moro giocheranno insieme a Freuler: per il croato, sarebbe il ritorno dal 1' dopo due panchine consecutive tra campionato ed Europa League
- L'attacco sarà completamente rivoluzionato, con Orsolini a guidare il reparto insieme a Dallinga e Cambiaghi