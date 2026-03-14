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Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Dopo l'andata del derby europeo con la Roma, il Bologna si concentra di nuovo sul campionato, con un altro derby in vista, quello emiliano con il Sassuolo, in programma domenica alle 15. Grosso ritrova Pinamonti dopo la squalifica e punta sul rientrante Matic a centrocampo. Italiano dovrebbe effettuare tante rotazioni, anche in vista della partita di giovedì all'Olimpico, rivoluzionando completamente l'attacco. Le probabili di Sassuolo-Bologna

SERIE A, IL CALENDARIO DELA 29^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezz'ala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Le scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Dopo la squalifica per l'espulsione rimediata contro l'Atalanta, Andrea Pinamonti è pronto a tornare al centro dell'attacco dal 1': in panchina N'zola
  • Torna in cabina di regia anche Matic, che non aveva giocato all'Olimpico contro la Lazio
  • Un solo ballottaggio per Grosso, tra Garcia e Doig: al momento favorito il portoghese naturalizzato svizzero
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
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Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
Mezz'ala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Mezz'ala sinistra
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Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
Attaccante
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Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Ala sinistra

Le scelte di Italiano

BOLOGNA (4-3-3), la probabile formazione: Skorupski; Zortea, Vitík, Casale, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

  • Italiano dovrebbe cambiarne addirittura 7 rispetto alla partita di giovedì in Europa League: in difesa confermati Casale e Miranda, affiancati da Zortea e Vitik
  • A centrocampo, Odgaard e Moro giocheranno insieme a Freuler: per il croato, sarebbe il ritorno dal 1' dopo due panchine consecutive tra campionato ed Europa League
  • L'attacco sarà completamente rivoluzionato, con Orsolini a guidare il reparto insieme a Dallinga e Cambiaghi

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