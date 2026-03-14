In casa Verona Bowie-Orban è la coppia favorita per l'attacco. Con Frese nella linea a tre, Oyegoke resterebbe titolare a destra. Il Genoa risponde con Vitinha e Colombo: le probabili formazioni. Match in programma domenica 15 marzo alle 12.30
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Paolo Sammarco
- Bowie-Orban è sicuramente la coppia favorita per l'attacco
- Con Frese nella linea a tre, Oyegoke resterebbe titolare a destra.
- Qualora Sammarco invece optasse per Valentini, allora l’effetto domino farebbe avanzare Frese e traslocare a destra Bradaric
GENOA (3-5-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi
- Norton-Cuffy sta migliorando e potrebbe riprendersi la corsia esterna
- Centrocampo che dovrebbe riabbracciare dall’inizio Malinovskyi a meno di uno spostamento di Ellertsson con conseguente corsia sinistra affidata a Martin
- Davanti si va verso la coppia Colombo-Vitinha