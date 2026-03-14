Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Verona-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

In casa Verona Bowie-Orban è la coppia favorita per l'attacco. Con Frese nella linea a tre, Oyegoke resterebbe titolare a destra. Il Genoa risponde con Vitinha e Colombo: le probabili formazioni. Match in programma domenica 15 marzo alle 12.30

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Abdou Harroui
Abdou Harroui
mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Paolo Sammarco

  • Bowie-Orban è sicuramente la coppia favorita per l'attacco
  • Con Frese nella linea a tre, Oyegoke resterebbe titolare a destra.
  • Qualora Sammarco invece optasse per Valentini, allora l’effetto domino farebbe avanzare Frese e traslocare a destra Bradaric
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Junior Messias
Junior Messias
mezzala sinistra
pubblicità
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno sinistro
Genoa
Vitinha
Vitinha
Forward
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Forward

GENOA (3-5-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo. All. Daniele De Rossi

  • Norton-Cuffy sta migliorando e potrebbe riprendersi la corsia esterna
  • Centrocampo che dovrebbe riabbracciare dall’inizio Malinovskyi a meno di uno spostamento di Ellertsson con conseguente corsia sinistra affidata a Martin
  • Davanti si va verso la coppia Colombo-Vitinha

Serie A: Altre Notizie

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 14 marzo, si scende in campo per la 29^ giornata di Serie A. Alle 20.45 appuntamento...

Dove vedere Torino-Parma

guida tv

La partita Torino-Parma che apre la 29^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 13 marzo alle ore...

Conceiçao: "La Juve è più forte di Como e Roma"

Serie A

Francisco Conceiçao è intervenuto al posto di Luciano Spalletti nella conferenza stampa della...

Il calendario della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo la 29^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3...

La presentazione della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Il 29^ turno di Serie A si apre venerdì 13 marzo con, alle 20.45, Torino-Parma su Sky - canali...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE