Bologna-Roma, Gasperini: "Il centro del club non sono io, ma società e tifosi”roma
Dopo la vittoria contro il Bologna, la Roma di Gasperini continua a credere nel quarto posto: "Adesso stiamo anche recuperando giocatori importanti, così è evidente che siamo più competitivi", commenta l'allenatore giallorosso. "Ma abbiamo avuto infortuni e recuperi esageratamente lunghi, non è la normalità"
BOLOGNA-ROMA 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE
Aspettando Milan-Juve, la Roma batte il Bologna e si porta a -2 da quel quarto posto, occupato proprio dai bianconeri, che varrebbe la Champions. Tradotto: la Roma continua a crederci, come è giusto che sia vista la situazione in classifica e visto il modo in cui ha convinto sul campo, lasciandosi alle spalle una settimana di turbolenze a livello societario. “Noi dobbiamo credere di poter vincere ogni partita”, esordisce Gian Piero Gasperini dopo la vittoria. “Adesso stiamo recuperando anche giocatori importanti e siamo nella condizione di fare dei primi tempi come abbiamo fatto oggi; nel secondo abbiamo faticato un po’, e su quello dobbiamo migliorarci ancora. Poi pensiamo alla prossima gara”. Fedele a quanto chiesto anche nella conferenza stampa della vigilia – “Preferisco parlare di calcio” – Gasperini svela che “proteggere” la squadra in una settimana così “non è stato per niente difficile perché questi sono tutti ragazzi che si allenano bene dall’inizio dell’anno, con grande voglia e con grande partecipazione. La settimana fuori da Trigoria magari era movimentata, ma dentro è stata come sempre. La squadra mi ha sempre seguito dal primo giorno, sono mesi che lo ripeto, e li ringrazio di questo. Sono ragazzi che hanno voglia di fare anche prestazioni come quelle di oggi e soprattutto è chiaro che quando abbiamo la possibilità di recuperare qualche giocatore in più è evidente che siamo anche più competitivi. Abbiamo avuto assenze prolungate di giocatori importanti; poi chi li ha sostituiti ha fatto bene, ma è chiaro che Wesley, Soulé, Dybala, Koné sono giocatori forti e importanti, e se mancano più di una partita... Soulé è stato fuori più di 40 giorni, Dybala dal 25 gennaio, altri non li abbiamo proprio mai visti... Non è la normalità, abbiamo avuto situazioni esageratamente lunghe. Il problema non sono stati gli infortuni muscolari, tipo quello di Wesley, che è 'minimo'. Ma Angelino, Ferguson, Dovbyk, Dybala, Soulé, El Shaarawy... non sono infortuni muscolari ed è giusto sottolinearlo, per dare a Cesare ciò che è di Cesare..."
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"Io mi prendo delle responsabilità per la parte tecnica"
Infine, chiude il discorso una volta per tutte chiarendo: “Se mi sento al centro della Roma? Al centro della Roma c’è la società. I tifosi e la società. Questa è una cosa indissolubile. Io sono un professionista e come tale mi occupo della parte tecnica, e per quello mi prendo delle responsabilità. Ringrazio molto la società per concedermi questo: dal primo giorno che ci siamo conosciuti ha sempre dimostrato grande fiducia e grande voglia di farmi lavorare con la Roma. Poi di questo mi devo preoccupare io e non di altre cose, perché è una società potente che può fare grandissime cose e io mi auguro di dare un grande contributo sotto l’aspetto tecnico. Il centro della Roma sono società e tifosi”.
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"El Aynaoui ha pagato la Coppa d'Africa"
Una battuta anche sui due protagonisti principali della vittoria di Bologna. “Malen sicuramente è un giocatore che ha alzato di molto il livello del gioco. Purtroppo abbiamo avuto assenze che hanno pesato come Soulé e Dybala, però quello che non siamo riusciti ad avere nel girone di ritorno per un periodo, cercheremo di recuperarlo in queste ultime partite. El Aynaoui ha fatto molto bene il girone di andata fino a dicembre, quando poi è partito per la Coppa d’Africa; e sicuramente la Coppa d’Africa col Marocco e con le polemiche che ci sono state l’ha pagata. Abbiamo dovuto aspettare un po’ più a lungo il recupero delle energie che ha speso in quella coppa, ma già da qualche settimana sta facendo bene”.