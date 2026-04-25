Aspettando Milan-Juve, la Roma batte il Bologna e si porta a -2 da quel quarto posto, occupato proprio dai bianconeri, che varrebbe la Champions. Tradotto: la Roma continua a crederci, come è giusto che sia vista la situazione in classifica e visto il modo in cui ha convinto sul campo, lasciandosi alle spalle una settimana di turbolenze a livello societario. “Noi dobbiamo credere di poter vincere ogni partita”, esordisce Gian Piero Gasperini dopo la vittoria. “Adesso stiamo recuperando anche giocatori importanti e siamo nella condizione di fare dei primi tempi come abbiamo fatto oggi; nel secondo abbiamo faticato un po’, e su quello dobbiamo migliorarci ancora. Poi pensiamo alla prossima gara”. Fedele a quanto chiesto anche nella conferenza stampa della vigilia – “Preferisco parlare di calcio” – Gasperini svela che “proteggere” la squadra in una settimana così “non è stato per niente difficile perché questi sono tutti ragazzi che si allenano bene dall’inizio dell’anno, con grande voglia e con grande partecipazione. La settimana fuori da Trigoria magari era movimentata, ma dentro è stata come sempre. La squadra mi ha sempre seguito dal primo giorno, sono mesi che lo ripeto, e li ringrazio di questo. Sono ragazzi che hanno voglia di fare anche prestazioni come quelle di oggi e soprattutto è chiaro che quando abbiamo la possibilità di recuperare qualche giocatore in più è evidente che siamo anche più competitivi. Abbiamo avuto assenze prolungate di giocatori importanti; poi chi li ha sostituiti ha fatto bene, ma è chiaro che Wesley, Soulé, Dybala, Koné sono giocatori forti e importanti, e se mancano più di una partita... Soulé è stato fuori più di 40 giorni, Dybala dal 25 gennaio, altri non li abbiamo proprio mai visti... Non è la normalità, abbiamo avuto situazioni esageratamente lunghe. Il problema non sono stati gli infortuni muscolari, tipo quello di Wesley, che è 'minimo'. Ma Angelino, Ferguson, Dovbyk, Dybala, Soulé, El Shaarawy... non sono infortuni muscolari ed è giusto sottolinearlo, per dare a Cesare ciò che è di Cesare..."

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