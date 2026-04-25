Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchisi è autosospeso con effetto immediato. E' indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Secondo l'accusa avrebbe interferito in modo illecito, durante alcune partite, sulle decisioni prese nella sala Var di Lissone e scelto arbitri 'graditi' all'Inter.

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