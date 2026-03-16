E' un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli presenta Piccoli in attacco con Kean recuperato solo per la panchina. La posizione di Parisi dipenderà dall'impiego o meno di Gosens. Le probabili formazioni