E' un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli presenta Piccoli in attacco con Kean recuperato solo per la panchina. La posizione di Parisi dipenderà dall'impiego o meno di Gosens. Le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Davide Nicola
CREMONESE (3-5-2); Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Zerbin; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola
- Nicola è costretto ancora a rinunciare a Baschirotto in difesa e Collocolo a centrocampo. Bianchetti in vantaggio su Folino
- Pezzella è squalificato, a sinistra favorito Zerbin
- Djuric avanti a Sanabria e Vardy per affiancare Bonazzoli
Le scelte di Paolo Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1); de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
- Kean è a disposizione ma non è al meglio e partirà dalla panchina
- Confermata la linea a 4 dietro con Parisi preferito a Gosens
- Nel caso giocasse il tedesco Parisi potrebbe essere spostato a destra al posto di Harrison