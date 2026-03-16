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Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

E' un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena stasera fra Cremonese e Fiorentina. Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto e in attacco pensa a Djuric per affiancare Bonazzoli. Vanoli presenta Piccoli in attacco con Kean recuperato solo per la panchina. La posizione di Parisi dipenderà dall'impiego o meno di Gosens. Le probabili formazioni

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Difensore di destra
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Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore di sinistra
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Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
Esterno destro
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
Centrocampista di destra
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
Centrocampista di sinistra
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Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno di sinistra
Cremonese
Milan Djuric
Milan Djuric
Attaccante
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Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante

Le scelte di Davide Nicola

CREMONESE (3-5-2); Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Zerbin; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola

  • Nicola è costretto ancora a rinunciare a Baschirotto in difesa e Collocolo a centrocampo. Bianchetti in vantaggio su Folino
  • Pezzella è squalificato, a sinistra favorito Zerbin
  • Djuric avanti a Sanabria e Vardy per affiancare Bonazzoli
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
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Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
Esterno destro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Centrocampista di destra
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Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista di sinistra
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
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Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

Le scelte di Paolo Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1); de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • Kean è a disposizione ma non è al meglio e partirà dalla panchina
  • Confermata la linea a 4 dietro con Parisi preferito a Gosens
  • Nel caso giocasse il tedesco Parisi potrebbe essere spostato a destra al posto di Harrison

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