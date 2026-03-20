Cagliari-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Cagliari e Napoli della 30^ giornata di Serie A si gioca venerdì 20 marzo alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Cagliari-Napoli in tv
La partita Cagliari-Napoli valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 20 marzo alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.
I numeri di Cagliari e Napoli
Il Cagliari ha perso le ultime tre sfide giocate contro il Napoli in Serie A, senza trovare la via delle rete, per un punteggio complessivo di 0-7 nel parziale; i sardi potrebbero subire quatto sconfitte consecutive restando a secco di reti contro i partenopei per la prima volta nel massimo campionato. Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 29 partite (20V, 8N) disputate contro il Cagliari in Serie A - quella per 1-0 del 25 settembre 2019, in casa, con gol di Lucas Castro per i rossoblù - e nel periodo (dal 2009/10), soltanto contro la Sampdoria i campani hanno messo assieme più vittorie (21) che contro gli isolani (20, come contro il Genoa) nel massimo torneo. Il Napoli è imbattuto da 14 match (9V, 5N) giocati sul campo del Cagliari in Serie A; l'ultima sconfitta dei campani in trasferta contro la squadra rossoblù nel massimo torneo risale al 19 aprile 2009, quando sulla panchina dei sardi sedeva Allegri. Il Cagliari ha perso le ultime due partite di campionato e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta da dicembre 2024 (quattro in quel caso); inoltre, il Cagliari non vince da ben 25 match (7N, 18P) contro squadre che occupano le prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: l'ultimo successo contro queste avversarie nel torneo risale al 29 luglio 2020, in casa, contro la Juventus. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (tutte per 2-1).