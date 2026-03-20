Alle 18.30 comincia la 30^ giornata di Serie A con la sfida tra Cagliari e Napoli. Pisacane ritrova Esposito in attacco, ma dovrà fare a meno dello squalificato Obert in difesa. Conte ha nuovamente a disposizione Lobotka a centrocampo. A sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola. De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti