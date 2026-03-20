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Cagliari-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Alle 18.30 comincia la 30^ giornata di Serie A con la sfida tra Cagliari e Napoli. Pisacane ritrova Esposito in attacco, ma dovrà fare a meno dello squalificato Obert in difesa. Conte ha nuovamente a disposizione Lobotka a centrocampo. A sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola. De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
difensore centro destra
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
difensore centro sinistra
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Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
esterno destro
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezzala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Luca Mazzitelli
Luca Mazzitelli
mezzala sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno sinistro
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
attaccante
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Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante

CAGLIARI (3-5-2), la probabile formazione

Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Deiola, Gaetano, Mazzitelli, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane

  • Esposito torna dalla squalifica: giocherà in attacco insieme a Folorunsho
  • Sugli esterni Zappa a destra e Palestra a sinistra
  • In difesa Pisacane senza Obert, fermato dal Giudice Sportivo
  • Out anche Borrelli, Idrissi, Felici e Belotti
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centro destra
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Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
difensore centro sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
trequartista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte

  • Conte a centrocampo ritrova Lobotka, al fianco di Gilmour
  • A sinistra Gutierrez favorito su Spinazzola
  • A destra Politano a tutta fascia
  • De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti

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