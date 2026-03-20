Alle 18.30 comincia la 30^ giornata di Serie A con la sfida tra Cagliari e Napoli. Pisacane ritrova Esposito in attacco, ma dovrà fare a meno dello squalificato Obert in difesa. Conte ha nuovamente a disposizione Lobotka a centrocampo. A sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola. De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti
Probabili Formazioni
CAGLIARI (3-5-2), la probabile formazione
Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Deiola, Gaetano, Mazzitelli, Palestra; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane
- Esposito torna dalla squalifica: giocherà in attacco insieme a Folorunsho
- Sugli esterni Zappa a destra e Palestra a sinistra
- In difesa Pisacane senza Obert, fermato dal Giudice Sportivo
- Out anche Borrelli, Idrissi, Felici e Belotti
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte
- Conte a centrocampo ritrova Lobotka, al fianco di Gilmour
- A sinistra Gutierrez favorito su Spinazzola
- A destra Politano a tutta fascia
- De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund in avanti