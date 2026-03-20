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Milan, Cardinale: "Vorrei che le gente credesse nella mia affidabilità"

milan

Il numero uno di RedBird e proprietario del Milan ha parlato al Financial Times: "Vorrei che la gente credesse nella mia affidabilità, nel fatto che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese. Ma quello che ho imparato in tre anni è che devo dimostrarlo". E sul nuovo stadio: "Negli Stati Uniti potrei farlo ad occhi chiusi, mentre qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali"

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-TORINO

Gerry Cardinale ha rilasciato un'intervista al Financial Times a Milanello alla vigilia del derby (poi vinto dal Milan per 1-0) contro l'Inter: "Quello che ho dovuto affrontare negli ultimi tre anni in Italia è qualcosa che non avevo mai vissuto prima - ha spiegato il numero uno di RedBird e proprietario del Milan -. Non riesco a prendere parola senza che mi venga chiesto se possiedo davvero la squadra o se è di Elliott, ed è frustrante. Vorrei che la gente credesse nella mia affidabilità, nel fatto che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese. Ma quello che ho imparato in tre anni è che devo dimostrarlo". L'obiettivo di Cardinale è chiaro: "Vorrei arrivare al punto da poter andare a Roma e sedermi con Meloni o chi per lei e dire: guardate, facciamo un piano per rilanciare la Serie A. Rendiamo la Serie A una delle principali esportazioni dell'Italia".

Il nuovo stadio

Sul nuovo stadio, invece, Cardinale afferma: "Sto costruendo uno stadio e voglio che sia un prodotto italiano. Banche italiane che lo finanziano, aziende italiane che competono per i naming rights e hospitality italiani intorno. Negli Stati Uniti potrei farlo a occhi chiusi, mentre qui non è il mio ecosistema: ci sono barriere linguistiche, politiche e culturali".

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