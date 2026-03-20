La partita Genoa-Udinese valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 20 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Riccardo Re e Marina Presello. Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night , il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella, Fabio Quagliarella e Salvatore Caruso.

I numeri di Genoa e Udinese

Il Genoa è imbattuto da otto partite (4V, 4N) di campionato contro l'Udinese, vincendo le ultime quattro in ordine di tempo, dopo che aveva perso sei delle precedenti otto (2N). L'Udinese non ha trovato la rete in cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Genoa, dopo che aveva segnato almeno un gol in ciascuna delle precedenti 16 sfide disputate contro i rossoblù nella competizione: 26 centri nel parziale per una media di 1,6 marcature a match. Il Genoa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite giocate al Ferraris contro l'Udinese in Serie A. Se consideriamo la classifica di Serie A a partire dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11^ giornata), la squadra rossoblù sarebbe sopra di cinque posizioni (8ª anziché 13^), avrebbe il quarto attacco più prolifico del torneo (30 reti alle spalle solo di Como, Juventus e Inter) e, in generale, sarebbe prima per percentuale realizzativa con il 14.2%. Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro sfide (1P) di Serie A - tante quante nelle precedenti 12 (4N, 5P) - tra le quali le due più recenti contro Roma e Hellas Verona. L'Udinese ha perso quattro delle ultime sei partite (1V, 1N) di Serie A - tante quante quante nelle precedenti 11 (5V, 2N) - nel periodo, sono quattro i punti raccolti dai friulani: più solo di Cagliari (2) e Cremonese (1) - quattro anche Pisa e Hellas Verona. Genoa e Udinese sono due delle tre squadre, assieme al Napoli, ad avere subito più gol dal dischetto in questo campionato: sei a testa; in generale, i friulani si sono visti fischiare contro ben sette rigori (come il Milan): meno solo dei partenopei (otto) nella Serie A 2025/26.