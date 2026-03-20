Nel match delle 20.45 del sabato (live su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno) i bianconeri contro il Sassuolo. Nell'attacco di Spalletti Boga (e non David) dovrebbe partire dal 1', con Conceiçao e Yildiz ai lati. Dubbio a centrocampo tra Koopmeiners e Thuram per il problema alla caviglia del francese. Difficile fare ipotesi sulla formazione di Grosso dopo il caso di pertosse e i cinque calciatori isolati per sintomi compatibili. Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo

SERIE A, 30^: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI