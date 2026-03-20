Nel match delle 20.45 del sabato (live su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno) i bianconeri contro il Sassuolo. Nell'attacco di Spalletti Boga (e non David) dovrebbe partire dal 1', con Conceiçao e Yildiz ai lati. Dubbio a centrocampo tra Koopmeiners e Thuram per il problema alla caviglia del francese. Difficile fare ipotesi sulla formazione di Grosso dopo il caso di pertosse e i cinque calciatori isolati per sintomi compatibili. Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione
Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Boga, Yildiz. All. Spalletti
- Due i ballottaggi per Luciano Spalletti per la sfida contro il Sassuolo
- sulla sinistra a centrocampo, il dubbio è tra Koopmeiners e Thuram, dopo il problema alla caviglia sinistra accusato dal francese
- davanti Boga favorito su David, con Coinceiçao e Yildiz ai suoi lati
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- difficile avere certezze nella formazione anti-Juve del Sassuolo, dopo il caso di pertosse e i 5 calciatori con sintomi compatibili in isolamento
- condizioni fisiche permettendo, Grosso dovrebbe partire col tridente Berardi-Pinamonti-Laurentiè