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Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 20.45 del sabato (live su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno) i bianconeri contro il Sassuolo. Nell'attacco di Spalletti Boga (e non David) dovrebbe partire dal 1', con Conceiçao e Yildiz ai lati. Dubbio a centrocampo tra Koopmeiners e Thuram per il problema alla caviglia del francese. Difficile fare ipotesi sulla formazione di Grosso dopo il caso di pertosse e i cinque calciatori isolati per sintomi compatibili. Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo 

SERIE A, 30^: TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Juventus
Mattia Perin
Mattia Perin
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
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Juventus
Gleison Bremer
Gleison Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
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Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
mezz'ala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezz'ala sinistra
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
esterno destro
Juventus
Jérémie Boga
Jérémie Boga
attaccante
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Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
esterno sinistro

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione

Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners;  Conceição, Boga, Yildiz. All. Spalletti

  • Due i ballottaggi per Luciano Spalletti per la sfida contro il Sassuolo
  • sulla sinistra a centrocampo, il dubbio è tra Koopmeiners e Thuram, dopo il problema alla caviglia sinistra accusato dal francese
  • davanti Boga favorito su David, con Coinceiçao e Yildiz ai suoi lati
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezz'ala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • difficile avere certezze nella formazione anti-Juve del Sassuolo, dopo il caso di pertosse e i 5 calciatori con sintomi compatibili in isolamento
  • condizioni fisiche permettendo, Grosso dovrebbe partire col tridente Berardi-Pinamonti-Laurentiè

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