Sfida salvezza sabato alle 15 al Tardini, dove Cuesta dovrebbe riproporre la coppia Strefezza-Pellegrino ma perde capitan Delprato per squalifica: ecco Valenti. Si rivede Britschgi dall'inizio. Tornato sulla panchina grigiorossa dopo 11 anni al posto dell'esonerato Nicola, Giampaolo potrebbe passare al 4-3-1-2 rilanciando Okereke con Bonazzoli e Vandeputte a sostegno. Out lo squalificato Bondo: gioca Grassi. Riecco Pezzella a sinistra
Probabili Formazioni
La probabile formazione
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Qualche novità rispetto all'undici battuto dal Torino ma non in attacco: si va verso la conferma della coppia Strefezza-Pellegrino.
- In mezzo difficile rivedere dall'inizio Bernabé come Nicolussi Caviglia, staffetta a destra invece tra Cremaschi e Britschgi.
- Out per squalifica Delprato: lo sostituisce Valenti insieme a Circati e Troilo. Il rientrante Suzuki dovrebbe essere riproposto in porta
La probabile formazione
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Thorsby; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo
- Tornato sulla panchina grigiorossa dopo 11 anni al posto dell'esonerato Nicola, Marco Giampaolo potrebbe passare subito dal 3-5-2 al 4-3-1-2.
- Chi si candida per giocare accanto a Bonazzoli è Okereke (preferito a Vardy, Djuric e Sanabria) con Vandeputte a sostegno.
- Assente Bondo per squalifica, c'è Grassi in regia.
- Ancora indisponibile Baschirotto, si va verso la coppia Folino-Luperto coi terzini Barbieri e il ritrovato Pezzella