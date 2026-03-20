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Probabili formazioni di Parma-Cremonese

Serie A

Sfida salvezza sabato alle 15 al Tardini, dove Cuesta dovrebbe riproporre la coppia Strefezza-Pellegrino ma perde capitan Delprato per squalifica: ecco Valenti. Si rivede Britschgi dall'inizio. Tornato sulla panchina grigiorossa dopo 11 anni al posto dell'esonerato Nicola, Giampaolo potrebbe passare al 4-3-1-2 rilanciando Okereke con Bonazzoli e Vandeputte a sostegno. Out lo squalificato Bondo: gioca Grassi. Riecco Pezzella a sinistra

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore di destra
pubblicità
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
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Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

La probabile formazione

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Qualche novità rispetto all'undici battuto dal Torino ma non in attacco: si va verso la conferma della coppia Strefezza-Pellegrino.
  • In mezzo difficile rivedere dall'inizio Bernabé come Nicolussi Caviglia, staffetta a destra invece tra Cremaschi e Britschgi.
  • Out per squalifica Delprato: lo sostituisce Valenti insieme a Circati e Troilo. Il rientrante Suzuki dovrebbe essere riproposto in porta
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
terzino destro
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Cremonese
Francesco Folino
Francesco Folino
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
terzino sinistro
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezzala destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
mezzala sinistra
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
trequartista
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
David Okereke
David Okereke
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Thorsby; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo

  • Tornato sulla panchina grigiorossa dopo 11 anni al posto dell'esonerato Nicola, Marco Giampaolo potrebbe passare subito dal 3-5-2 al 4-3-1-2.
  • Chi si candida per giocare accanto a Bonazzoli è Okereke (preferito a Vardy, Djuric e Sanabria) con Vandeputte a sostegno.
  • Assente Bondo per squalifica, c'è Grassi in regia.
  • Ancora indisponibile Baschirotto, si va verso la coppia Folino-Luperto coi terzini Barbieri e il ritrovato Pezzella

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