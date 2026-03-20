"È una partita difficile contro una squadra forte e in salute". Così nella conferenza stampa della vigilia Fabio Grosso ha parlato del match con la Juve. Raccontando come siano stati gli ultimi giorni con il caso di pertosse riscontrato in squadra: "Si è aggiunta qualche altra complicazione -le parole dell’allenatore del Sassuolo- È stata una settimana un po’ particolare, abbastanza difficile. Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani, sperando di non doverli più rimodellare. Ci prepariamo a questa fara provando a farla diventare un’opportunità per i ragazzi che abbiamo a disposizione"