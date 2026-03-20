Il club neroverde ha comunicato di aver riscontrato, all’interno del gruppo squadra, un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. I soggetti con sintomi sono isolati e monitorati dallo staff mentre gli asintomatici sottoposti a specifica profilassi. Già informata la Lega Serie A: al momento non è in dubbio la gara di domani contro la Juve. Il match è in diretta domani alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno
Grosso: “Settimana difficile, proviamo a farla diventare opportunità”
"È una partita difficile contro una squadra forte e in salute". Così nella conferenza stampa della vigilia Fabio Grosso ha parlato del match con la Juve. Raccontando come siano stati gli ultimi giorni con il caso di pertosse riscontrato in squadra: "Si è aggiunta qualche altra complicazione -le parole dell’allenatore del Sassuolo- È stata una settimana un po’ particolare, abbastanza difficile. Giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani, sperando di non doverli più rimodellare. Ci prepariamo a questa fara provando a farla diventare un’opportunità per i ragazzi che abbiamo a disposizione"
Pertosse, cos’è e quali sono i sintomi
La pertosse, anche detta tosse canina, è una malattia altamente contagiosa, dovuta a un’infezione delle vie respiratorie causata dal batterio Bordetella pertussis. Interessa soprattutto la fascia d’età dagli 0 ai 5 anni ma non esclusivamente. Il periodo di incubazione dura circa 10 giorni, la malattia tra le 6 e le 10 settimane. I suoi sintomi sono simili a quelli di un comune raffreddore: rinite, febbre, tosse. Quest’ultima dopo qualche settimana diventa più persistente, con attacchi che possono portare a difficoltà respiratorie, vomito e grande affaticamento. La pertosse di cura con antibiotici, sedativi della tosse e farmaci anti-spasmo
Juve-Sassuolo al momento non a rischio
A quanto risulta a Sky Sport, si giocherà regolarmente la partita Juventus-Sassuolo, che dunque al momento non è a rischio rinvio. Il match sarà in diretta domani, sabato 21 marzo, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno
Il comunicato del Sassuolo
“I soggetti che presentano sintomi -prosegue la nota del club neroverde- sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff”
Sassuolo, un caso di pertosse nel gruppo squadra
“Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”. Con queste parole inizia una nota del Sassuolo in cui si comunica di aver riscontrato un caso di pertosse all’interno del gruppo squadra