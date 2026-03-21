La partita Parma-Cremonese valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 marzo alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Cremonese

La Cremonese non ha mai vinto nelle nove partite (4N, 5P) giocate contro il Parma in Serie A; soltanto contro Juventus (18) e Fiorentina (14) i grigiorossi hanno disputato più incontri senza mai vincere che contro gli emiliani (nove) nel massimo torneo. La Cremonese torna al Tardini per un match di Serie A a distanza di quasi 30 anni dall'ultima volta, datata 10 aprile 1996 (2-0 per i ducali con reti di Roberto Mussi e Gianfranco Zola); i grigiorossi non hanno mai segnato più di un gol nelle quattro trasferte del torneo contro il Parma e nelle due più recenti sono rimasti a secco di reti. Dopo cinque risultati utili di fila (3V, 2N), il Parma ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Torino, subendo quattro reti, ovvero il doppio dei gol incassati proprio nelle cinque sfide precedenti di Serie A. Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite disputate al Tardini, contro Hellas Verona (2-1) e Cagliari (1-1); gli emiliani potrebbero evitare la sconfitta per tre match interni di fila per la prima volta in questo campionato (due anche nelle prime due sfide casalinghe di questo torneo, contro Atalanta e Torino). La Cremonese è l'unica squadra ad avere perso il 100% delle trasferte disputate nel 2026 nei cinque maggiori campionati europei in corso: sei su sei; l'ultimo successo esterno della squadra lombarda in Serie A risale all'1 dicembre 2025, quando si impose per 3-1 sul campo del Bologna. La Cremonese non vince da 15 gare di campionato (4N, 11P) - record negativo tra le squadre di questo torneo - con l'ultima vittoria datata 7 dicembre 2025 (2-0 in casa contro il Lecce); i grigiorossi hanno perso le ultime quattro sfide di Serie A e potrebbero subire più ko di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da ottobre-dicembre 1991, sotto le gestione di Guastavo Giagnoni (cinque in quel caso).