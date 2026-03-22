Atalanta-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Atalanta e Hellas Verona della 30^ giornata di Serie A si gioca domenica 22 marzo alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky
Dove vedere Atalanta-Hellas Verona in tv
La partita Atalanta-Hellas Verona valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.
I numeri di Atalanta e Hellas Verona
Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata dello scorso 6 dicembre, l'Hellas Verona potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Atalanta in Serie A solo per la seconda volta, dopo il 2013/14. Due vittorie a testa e un pareggio nelle ultime cinque sfide disputate a Bergamo tra Atalanta ed Hellas Verona in Serie A, con ben 20 gol totali nel periodo: esattamente 4 di media a match. L'Atalanta ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro la formazione che ad inizio giornata occupava l'ultima posizione in classifica in Serie A (1P), l'unica sconfitta nel periodo è arrivata però nel confronto più recente, proprio contro l'Hellas Verona (1-3 lo scorso 6 dicembre). L'Atalanta arriva da due pareggi consecutivi in campionato (contro Udinese e Inter), tanti quanti segni "X" in tutte le precedenti 16 gare con Raffaele Palladino allenatore in Serie A (10V, 2N, 4P). Dal primo match casalingo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dal weekend del 28-30 novembre 2025), l'Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti in partite interne in Serie A: 22 punti in 9 gare alla New Balance Arena (7V, 1N, 1P). Sfida tra la miglior difesa (Atalanta, otto reti subite al pari del Milan) e la peggior difesa (Hellas Verona, 26 gol incassati) nell'anno solare 2026 in Serie A.