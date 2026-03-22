Dove vedere Como-Pisa

La partita Como-Pisa valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Pisa

Il Pisa è rimasto imbattuto in sei delle sette sfide contro il Como in Serie A (2V, 4N), perdendo però la gara d'andata: 3-0 lo scorso 6 gennaio. Como e Pisa hanno pareggiato tutte le tre sfide disputate al Sinigaglia in Serie A; quella più recente risale all'8 gennaio 1989 (1-1 con gol di Marco Simone per i lombardi e Mauro Boccafresca per i toscani). Il Como arriva da quattro successi di fila in campionato e solo una volta ha ottenuto almeno cinque vittorie consecutive nella sua storia in Serie A: tra aprile e maggio 2025 (striscia di sei). Il Como ha realizzato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro partite di campionato, soltanto una volta i lariani hanno segnato almeno due reti in più match consecutivi di Serie A: tra aprile e settembre 1950 (7 gare di fila in quel caso). Il Como ha vinto le ultime due partite contro squadre neopromosse in Serie A (contro Sassuolo e Pisa). Nell'ultimo match contro il Cagliari, il Pisa ha vinto la sua seconda partita di questo campionato, dopo quella contro la Cremonese dello scorso 7 novembre. Il Pisa è la squadra che ha pareggiato più trasferte (8 su 14) in questa stagione nei Big-5 campionati europei; i toscani sono però una delle tre formazioni ancora senza vittoria fuori casa in questi tornei, insieme a Wolverhampton ed Elche.