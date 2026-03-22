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Como-Pisa: le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dopo il pari della Juventus contro il Sassuolo, il Como di Fabregas ospita il Pisa e può allungare al quarto posto. Soliti dubbi sul secondo centrale e sulle fasce. Hiljemark senza Durosinmi e Aebischer ma con Stojilkovic in avanti

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
PORTIERE
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
DIFENSORE CENTRALE
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
ALA DESTRA
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ESTERNO SINISTRO
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez, Vojvoda, Ramón, Santos Silva, Valle, da Cunha, Perrone, Diao, Paz, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Fabregas torna alla difesa a 4
  • Soliti dubbi per Fabregas sul secondo centrale e sulle fasce
Pisa
Nícolas David Andrade
Nícolas David Andrade
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
DIFENSORE CENTRALE
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
ESTERNO DESTRO
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
centrocampista centrale
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
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Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
TREQUARTISTA
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
TREQUARTISTA
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Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Andrade, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Léris, Loyola, Højholt, Angori, Tramoni, Moreo, Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark

  • Con Durosinmi fermo per due giornate e con lo stop di un turno di Aebischer
  • Stojilkovic pronto a essere il terminale di riferimento con Tramoni e Moreo a supporto
  • In mezzo l'inedita coppia formata da Loyola e Hojholt

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