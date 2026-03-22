Dopo il pari della Juventus contro il Sassuolo, il Como di Fabregas ospita il Pisa e può allungare al quarto posto. Soliti dubbi sul secondo centrale e sulle fasce. Hiljemark senza Durosinmi e Aebischer ma con Stojilkovic in avanti
Probabili Formazioni
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Andrade, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Léris, Loyola, Højholt, Angori, Tramoni, Moreo, Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark
- Con Durosinmi fermo per due giornate e con lo stop di un turno di Aebischer
- Stojilkovic pronto a essere il terminale di riferimento con Tramoni e Moreo a supporto
- In mezzo l'inedita coppia formata da Loyola e Hojholt