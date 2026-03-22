Dove vedere Roma-Lecce

La partita Roma-Lecce valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Domenica alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Riccardo Gentile e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto , con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.

I numeri di Roma e Lecce

Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha registrato la più bassa percentuale di sconfitte nella sua storia in Serie A (min.10 sfide): 5% (2 su 39) - completano 27 vittorie e 10 pareggi. Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Lecce in Serie A (2-3 il 20 aprile 1986), la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 18 sfide interne contro i salentini nel torneo, vincedone ben 16 (2N). In totale, in questi 19 confronti la Roma ha realizzato ben 50 reti (2.6 di media). La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila con un singolo allenatore in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca alla guida. La Roma ha perso 10 delle 29 partite di questo campionato (16V, 3N), già una sconfitta in più di quelle registrate nell'intera scorsa stagione di Serie A (9 in 38 giornate - 20V, 9N). Il Lecce ha perso cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1V), tante quante sconfitte nelle precedenti 12 gare fuori casa in Serie A (3V, 4N, 5P). Il Lecce è la formazione che ha guadagnato meno punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in Serie A: solo quattro in 15 sfide di questo campionato (4N, 11P), segnando solo sei gol (altro record negativo, condiviso in questo caso con il Cagliari).