Rasmus Hojlund è uno degli uomini simbolo del Napoli e della Danimarca, chiamata a giocarsi l'accesso ai prossimi Mondiali contro la Macedonia del Nord giovedì 26 marzo. Intervistato dall'emittente danese Tv2, l'attaccante del Napoli ha parlato della sua stagione in Campania, che lo ha visto tornare ad alti livelli, con 14 gol segnati finora in tutte le competizioni: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".