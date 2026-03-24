Rasmus Hojlund: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare"iNTERVISTA
Intervistato nel ritiro della Nazionale danese dall'emittente Tv2, Rasmus Hojlund ha ringraziato il Napoli per averlo rilanciato dopo un periodo difficile al Manchester United, in cui il criticismo aveva raggiunto, secondo l'ex Atalanta, picchi difficili da sostenere
Rasmus Hojlund è uno degli uomini simbolo del Napoli e della Danimarca, chiamata a giocarsi l'accesso ai prossimi Mondiali contro la Macedonia del Nord giovedì 26 marzo. Intervistato dall'emittente danese Tv2, l'attaccante del Napoli ha parlato della sua stagione in Campania, che lo ha visto tornare ad alti livelli, con 14 gol segnati finora in tutte le competizioni: "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".
"Sono cambiato rispetto al Manchester United"
Hojlund è tornato anche sul suo periodo al Manchester United, dal 2023 al 2025: arrivato dall'Atalanta per l'importante cifra di 80 milioni di euro bonus compresi, il danese ha faticato a rispettare le attese, subendo un criticismo forse eccessivo: "Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester - ha detto - non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Ora sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l'importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media".