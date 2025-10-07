Con l'ultimo aggiornamento del portale Transfermarkt, Lautaro Martinez perde 10 milioni di valore ma resta primo in classifica. Sul podio dei giocatori più preziosi del campionato italiano, però, c'è una new entry e si tratta di Yildiz. Nella top 20 assoluta sono proprio Inter e Juventus a piazzare più giocatori (5 a testa), presenti anche calciatori di Napoli, Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina e Como

GLI ITALIANI COL PIÙ ALTO VALORE DI MERCATO